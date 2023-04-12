Депривація сну (нестача або цілковита відсутність задоволення потреби у сні) є загальною проблемою, від якої лише в США страждають 50 – 70 мільйонів дорослих. Розповідаємо, які наслідки можуть бути, якщо спати менш ніж 6 годин на добу.

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Що постраждає, якщо спати мало

Серце

Недостатній сон призводить до підвищеної активності нервової системи, що провокує прискорений серцевий ритм, звуження судин і підвищення рівня артеріального тиску.

Гормональні збої

Рекомендовані 7 – 9 годин сну на добу життєво важливі для регуляції гормонального балансу організму. Якщо відпочивати замало, це може перешкоджати нормальному виробленню кортизолу, інсуліну й гормону росту. Окрім цього, порушується регуляція гормонів, пов'язаних з апетитом, що сприяє ожирінню, яке є серйозним фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Психічне здоров'я

Нестача сну може підвищити сприйнятливість до психічних розладів, як-от біполярного розладу і шизофренії, оскільки сон відіграє вирішальну роль у консолідації пам'яті, емоційній регуляції та когнітивному функціонуванні,

– пояснює докторка медичних наук Тарін Фернандес.



Спати дуже важливо / Фото Pexels

Імунна система

Під час сну організм виробляє цитокіни – тип білка, який допомагає боротися з інфекцією, запаленням і стресом. Мало відпочинку – знижується вироблення цитокінів, що послаблює імунну систему та підвищує вразливість до хвороб. Дослідження показують, що навіть кілька днів з коротким сном знижують вашу стійкість до зовнішніх чинників.

Очі

Доволі несподівано, але окулісти кажуть, що сон менш як шість годин може призвести до сухості очей, темних кіл і розмитого зору. Коли ми не отримуємо належного відпочинку, наше тіло не виробляє сльози так ефективно, що призводить до збільшення тертя в очах. Це, своєю чергою, викликає почервоніння та подразнення, що може призвести до більш серйозних захворювань, як-от кон'юнктивіт або блефарит.

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Втома

Немає нічого дивного в тому, що ви можете відчувати себе втомленим після недостатнього сну. Проте у декого це призводить до збільшення кількості травм або нещасних випадків, зокрема автомобільних аварій. Відповідно до дослідження 2018 року, опублікованого в журналі BMC Medicine, люди, що спали 6 годин на добу, на 33% мали більші шанси потрапити в ДТП, ніж ті, хто відпочивав 7 чи 8 годин.

Фізична активність

Якісний сон не тільки відіграє важливу роль у загальному здоров'ї та самопочутті, але також має вирішальне значення для оптимальної продуктивності.

Дослідження показали, що сон менш як шість годин вночі пов'язаний зі швидшим фізичним виснаженням, зниженням пікової та стійкої м'язової сили, погіршенням метаболічних можливостей і підвищеним ризиком травм,

– резюмує доктор медичних наук і спортивний невролог Вернон Вільямс.