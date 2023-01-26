Коли ви боретеся з хворобою, дуже важливо мати міцний і спокійний сон. Якщо кашель не дозволяє організму відпочити, спробуйте ці методи.

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Вологий кашель

Підніміть голову та шию. Якщо спати на спині або на боці, у горлі може накопичуватися слиз, що може спровокувати кашель. Щоб уникнути цього, складіть пару подушок, щоб трохи підняти голову та шию. Уникайте занадто сильного підняття голови, оскільки це може призвести до болю та дискомфорту.

Спробуйте відхаркувальний засіб. Відхаркувальні засоби розріджують слиз у дихальних шляхах, полегшуючи відкашлювання мокротиння.

Випийте теплий напій. Це допоможе заспокоїти горло, яке роздратувалося від кашлю, а також розпушити слиз. Підійдуть тепла вода з медом, трав'яні чаї, відвари. Будь-який напій обов'язково закінчуйте пити принаймні за 1 годину до сну.

Пийте щось тепле, щоб заспокоїти горло / Фото Pexels

Сухий кашель

Спробуйте спеціальні льодяники. Пастилки для горла можна знайти в аптеках і роздрібних магазинах, вони мають різноманітні смаки. Деякі містять ментол, який допомагає відкрити ваші пазухи. Деякі містять вітамін С чи ліки, які можуть заспокоїти біль у горлі.

Придбайте засіб від кашлю. Вони блокують кашльовий рефлекс.

Пийте багато рідини. Залишатися зволоженим особливо важливо, коли ви почуваєтеся погано. Вживання рідини протягом дня зберігає ваше горло "змащеним". А це допомагає захистити його від подразників. Випивайте принаймні 8 склянок води на день. Тільки не забудьте зупинитися принаймні за 1 годину до сну, щоб уникнути відвідування туалету вночі.

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Лоскотливий кашель

Використовуйте зволожувач повітря. Надто сухе повітря може дратувати горло та спричинити напади кашлю. Одне застереження: не перезволожуйте повітря. Такі алергени, як пилові кліщі та цвіль, можуть поширитися у вологому повітрі, а астма іноді може загострюватися через вологість.

Дбайте про чистоту постелі. Американська академія астми, алергії та імунології рекомендує прати простирадла, наматрацники, ковдри та наволочки в гарячій воді за температури 54 градуси або вище 1 раз на тиждень.