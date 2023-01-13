Загалом спати в сережках не радять, адже це може призвести до поганих наслідків. У гіршому випадку вам навіть доведеться звернутися до лікаря.

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Чи безпечно спати в сережках

Загальне правило полягає в тому, щоб не спати в сережках, за одним винятком: коли ви робите новий отвір у вусі. Адже вам не можна буде знімати їх протягом 6 тижнів або й довше, поки все не заживе.

В інших випадках не вдягайте на ніч сережки з нікелю, а також довгі або сережки-краплі. Це може збільшити ризик болісних побічних ефектів.

Спати в сережках доволі небезпечно / Фото Pexels

Що може статися

Поранена шкіра

Під час сну сережки можуть зачепитися за постіль або волосся. Пересуваючись, ви ризикуєте порвати отвір вуха.

Головний біль

Якщо ви прокидаєтеся з частими головними болями, причиною можуть бути також і сережки. Якщо спати на боці, сережка може тиснути на бік голови та спричинити дискомфорт.

Спробуйте спати без сережок, щоб побачити, чи зменшаться ваші головні болі. Якщо вам поки що не можна знімати їх, старайтесь спати на спині.

Алергічні реакції

Сон у певних сережках також може збільшити ризик алергічної реакції. Наприклад, сережки з нікелю викликають алергію в майже 30 відсотків людей, які носять їх. Якщо не знімати їх на ніч, це збільшить ризик розвитку екземи навколо вух.

Найкращий спосіб уникнути алергії на нікель – носити сережки з медичної сталі, срібла або золота.

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