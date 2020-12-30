Мы часто говорим о воспалении и воспалительных процессах, диагностируя в себя то или иное заболевание. Но понимаем ли мы течение этого процесса?

Воспаление – это естественная реакция организма, которая свидетельствует, что он готов бороться с повреждениями.

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Среди причин воспаления различают:

внешние (экзогенные) факторы (проникновение микроорганизмов, реакция на химические вещества или инородное тело, изменения под действием давления, термических воздействий, энергии излучения или разрывов);

(проникновение микроорганизмов, реакция на химические вещества или инородное тело, изменения под действием давления, термических воздействий, энергии излучения или разрывов); внутренние (эндогенные) факторы – возникают в организме в результате второго заболевания (камни в желчном или мочевом пузыре, тромбы, комплексы антиген – антитело, очаги некроза, гематома и т.д.).

Эти проявления воспалительной реакции тканей на повреждение реализуются на уровне клеток, микроциркуляции и соединительной ткани.

Описание причин наглядно демонстрирует, что воспалительные процессы – невероятная обширная тема. Поэтому трудно утверждать, что мы знаем о воспалении все. Но основы необходимы каждому из нас.

Поэтому Полезно 24 подготовило специальный тест, который поможет вам вспомнить (или изучить) несколько фактов о воспалении.

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