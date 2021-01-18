По данным ВОЗ, примерно у трети людей во всем мире диагностировано легкое или умеренное недостаточность цинка. Однако решить эту проблему реально. Все, что для этого нужно – сбалансированное питание и контроль за потреблением микроэлемента.

Металлы, содержащиеся в живом организме, объединяет один факт – их крайне мало. Содержание цинка у взрослых составляет 1,5–2,5 грамма, сообщает Myhandbook. А его дефицит приводит к расстройствам иммунной системы, умственной отсталости и нарушениям клеточного метаболизма.

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Цинк распределяется всем организмом от мышц и костной ткани к плазме крови и сетчатки глаз. Он влияет на нервную и репродуктивную систему, способствует заживлению ран, развитию мозга и росту организма. На чувство вкуса и обоняния тоже влияет цинк, поэтому не удивительно, что с распространением COVID-19 все больше людей начали интересоваться свойствами этого микроэлемента.



Дефицит цинка: симптомы / Фото Unsplash

Мощный иммунопротектор

Поскольку на формирование иммунной системы влияет не только наследственность, но и образ жизни, нам постоянно нужно быть "на страже" и контролировать содержание микроэлементов в организме. И здесь нельзя не вспомнить о цинке. Он необходим для формирования и активации T-лимфоцитов. А его сочетание с витаминами A и С, улучшает защитные реакции организма.

Вашингтонский Институт функциональной медицины, который является сторонниками интеграционного подхода к профилактике и лечению вирусных заболеваний, рекомендует добавить цинк в свою домашнюю аптечку.

Исследования утверждают, что цинковые добавки помогают с профилактикой инфекций нижних дыхательных путей. По их данным, чем ниже уровень цинка – тем выше вероятность пневмонии у детей и людей пожилого возраста.

Синтез коллагена

Цинк способствует здоровью кожи, волос и ногтей, поскольку участвует в синтезе коллагена. Достаточное употребление цинка помогает уменьшить проявления угревой сыпи и укрепляет структуру волос. Поэтому его часто применяют в косметике и бьюти-процедурах.



Максимальная суточная доза цинка 40 миллиграммов / Фото Unsplash

Мужское здоровье

Цинк не только влияет на качество спермы, но и способствует продуцированию тестостерона – основного полового гормона у мужчин. Конечно, мужское бесплодие может развиться и по другим причинам, но нередко причиной становится критическая нехватка металлов в организме.

Суточная потребность в цинке

Цинк не сохраняется в организме, а значит – его запасы необходимо пополнять.

Рекомендуемая ежедневная доза цинка составляет в среднем 5–12 миллиграммов в сутки. Но, как и со многими другими витаминами, существует большая вероятность, что это значение изменится в зависимости от степени дефицита.

Беременные женщины и те, кто готовит грудью требуют повышенной дозы микроэлемента. Это связано с интенсивным набором веса и развитием плода. Дефицит цинка нередко встречается у детей 7–12 месяцев, так как в этом возрасте грудное молоко уже не обеспечивает растущий организм достаточным количеством необходимых минералов.

Всасывание цинка уменьшается с возрастом, поэтому люди пожилого возраста тоже должны позаботиться о дополнительном употребление цинка.

Способность организма усваивать цинк может снизиться и при определенных заболеваниях и диетах. В группе риска находятся: вегетарианцы, люди с проблемами желудочно-кишечного тракта, диабетом, хроническими заболеваниями почек.

Симптомы недостатка цинка

Дефицит микроэлемента проявляется быстрой утомляемостью, частыми простудами, гормональными проблемами, замедленным заживлением ран, нарушением обоняния, выпадением волос... Этот список можно продолжать долго, однако большинство симптомов неспецифические, а любая самодиагностика неэффективна, ведь трудно сказать, что проблема связана исключительно с дефицитом цинка.



Устрицы богаты цинком / Фото Unsplash

Диагностика

Поскольку цинк распределяется по всему организмом (как компонент белков и нуклеиновых кислот), его показатели, полученные из анализов крови, не всегда показывают реальную картину. Проще говоря, его достаточно трудно измерить. Чтобы точно узнать уровень цинка в организме, придется сдать анализ на содержание цинка в моче, крови или волосах.

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Цинк в еде

По-настоящему повезло любителям морепродуктов, поскольку лучшим источником цинка являются устрицы. На втором месте – красное мясо и птица.

А вот биодоступность цинка в растительной пище значительно ниже. Все злаки и бобовые содержат фитаты, которые непосредственно препятствуют усвоению микроэлементов. Чтобы разрушить фитиновую связь, злаки, бобовые и орехи рекомендуется замачивать в воде перед добавлением в пищу.

Безопасное применение

Каждая биодобавка содержит разное количество чистого минерала. Обычно это значение находится в пределах от 10–30 миллиграммов в одной таблетке. Превышать дозировку цинка не стоит. Верхней границей для взрослых и здоровых людей считается 40 миллиграммов в день.

В долгосрочной перспективе избыток цинка может привести к дефициту других важных микроэлементов, например, меди. А среди побочных эффектов передозировки – головная боль, тошнота, потеря аппетита и боль в животе. Также добавки цинка ухудшают усвоение ряда антибиотиков, поэтому перед употреблением комбинации стоит проконсультироваться у врача.