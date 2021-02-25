Дни становятся длиннее, солнышко светит ярче, чаще слышно пение птиц. Все это напоминает нам о приходе весны – прекрасной поры года, когда природа пробуждается и оживает. Иногда, эти приятные дни может испортить цистит – воспаление мочевого пузыря. Что это, почему возникает и как облегчить симптомы? Выясняем в нашей статье.

Причины появления цистита разные: меняющиеся погодные условия, резкие колебания температуры, сквозняки, сезонное обострение хронических болезней и другие факторы. Воспаление может возникать в любом возрасте, как у мужчин, так и у женщин. Большую склонность к развитию цистита имеют женщины, поскольку в них короче мочеиспускательный канал (то есть путь от наружных половых органов в мочевой пузырь).

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В зависимости от клинических проявлений, цистит разделяют на:

Острый цистит – имеет ярко выраженную симптоматику, пациент четко может связать начало заболевания с воздействием причинного фактора. Продолжается острый цистит до 2-х недель, при отсутствии осложнений.

– имеет ярко выраженную симптоматику, пациент четко может связать начало заболевания с воздействием причинного фактора. Продолжается острый цистит до 2-х недель, при отсутствии осложнений. Хронический цистит – очень часто возникает на фоне неадекватного лечения острого цистита. Имеет не выраженную симптоматику и часто рецидивирующее течение.



Переохлаждение – один из факторов развития цистита / Фото Pexels

Главные возбудители этого воспалительного процесса – бактерии. В определенных категорий женщин, цистит может возникать вследствие влияния следующих провоцирующих факторов:

индивидуальные особенности организма (короткий и широкий мочеиспускательный канал);

несоблюдение личной гигиены;

неадекватное лечение инфекционного заболевания мочеполового тракта;

переохлаждение (происходит активация условно патогенной микрофлоры на фоне пониженной сопротивляемости защитных сил организма, из-за действия холода);

наличие хронического заболевания другой локализации, которое дает периодические рецидивы с системным воздействием на иммунную систему;

различные метаболические болезни с нарушением обменных процессов (гормональные нарушения);

особенности питания – чрезмерное потребление острых и соленых блюд;

ношение определенного нижнего белья ("стринги");

хроническое физическое и психоэмоциональное перегрузки, что приводит к истощению и срыву адаптации с последующим снижением иммунитета.



Цистит характеризуется тянущей болью внизу живота / Фото Pexels

Характерным симптомом цистита является режущая боль при мочеиспускании и отсутствие чувства опустевшего мочевого пузыря после него. Это становится причиной частых и не результативных позывов в туалет. Также возможно появление тянущих болевых ощущений внизу живота, наличие озноба и повышения температуры тела до 37,0 – 37,5°C.

Как облегчить симптоматику

Предлагаем ряд рекомендаций, которые могут облегчить этот неприятное состояние. Для получения подробной диагностики и выяснения степени тяжести болезни (некоторые циститы лечатся только в условиях стационара) рекомендуем обратиться к специалисту.

В подобных случаях в целях облегчения симптоматики и уменьшение выраженности воспалительного процесса рекомендуется:

устранение провоцирующего фактора (если есть);

обеспечение состояния физического и психологического покоя;

молочно-растительная диета с исключением острых приправ, консервированных продуктов, мясных бульонов;

прием достаточного количества жидкости (мочегонные травы, чай, минеральная вода, ягодные морсы, кисели);

прием безопасных и эффективных натуральных препаратов, которые могут улучшить состояние больного.

Проконсультируйтесь с врачом, относительно препаратов для устранения характерной симптоматики.

Спаскупрель снимает спазмы / Фото Heel

Например, препарат на растительной основе Спаскупрель может помочь снять спазм и уменьшить болевые ощущения. Если заболевание имеет острое начало, первые 2 часа рекомендован "инициирующий режим" – по 1 таблетке каждые 15 минут. Со следующего дня принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки. Применение препарата возможно у взрослых и детей старше 12 лет.

Берберис-Гомаккорд уменьшает воспаление / Фото Heel

В комплексном лечении заболеваний органов мочеполовой системы можно обратить внимание на препарат Берберис-Гомаккорд. Этот препарат может помочь уменьшить интенсивность воспалительного процесса, болевые ощущения и способствовать устранению симптомов воспаления. В острых случаях, согласно инструкции к применению, разовую дозу принимать каждые 15 минут в течение первых 2 часов, но не более 8 – 10 раз. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Траумель С активирует защитные функции организма / Фото Heel

Для активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций можно применять таблетки Траумель С. Благодаря веществам растительного и минерального происхождения, которые входят в его состав, препарат обеспечивает противовоспалительное, анальгезирующее, противоэкссудативное, иммуннорегулирующее и репаративное действие.

Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией.