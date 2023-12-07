Організм доволі негативно реагує на надмірну кількість цукру. Вживання занадто великої кількості цукру можуть викликати проблеми зі здоров’ям. Дієтологиня Керолайн Томасон розповіла, що відбувається з нашим організмом, якщо ми вживаємо занадто багато цукру.

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За даними американської кардіологічної асоціації, рекомендована добова норма споживання цукру становить 25 грамів на день для жінок або 36 грамів на день. для чоловіків.

"Це може призвести до збільшення ваги, накопичення вісцерального жиру та підвищеного ризику серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смертності у всьому світі,

– зазначила дієтологиня Ван На Чун.

Велика кількість цукру в організмі може призвести до ожиріння, діабету, підвищеного артеріального тиску, серцевих захворювань та ще низки інших проблем.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Підвищення рівня цукру в крові

Вуглеводи швидко перетравлюються та потрапляють в кровотік, тож може відбутися різкий стрибок цукру в крові. Підвищений цукор може підвищити кров’яний тиск та спричинити проблеми з серцем.

Зміни настрою

Занадто велике споживання цукру пов'язане з негативним впливом на настрій та психічне здоров'я. Підвищення рівня кортизолу та коливання цукру в крові призводить до відчуття дратівливості, втоми чи смутку. Центри контролю захворювань повідомляють, що найбільше на проблеми психічного здоров’я впливають газовані напої.



Надлишок цукру впливає на зміну настрою / Фото ITMED

Збільшення ваги

Ймовірність ожиріння найбільше пов’язують через вживання підсолоджених напоїв. У них міститься дуже багато цукрів. Однак, солодощі також погано впливають на нашу фігуру.

Ризик серцево-судинних захворювань

Цукор може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, утворюючи мікроабразії всередині артерій.

Накопичення жиру в печінці

Якщо у нашому організмі є надлишок калорій, то він відкладається у вигляді жиру в організмі, який пов'язаний зі збільшенням жирових відкладень у печінці.



Цукор негативно впливає на здоров'я печінки / Фото Shutterstock

Ризик розвитку деяких видів раку

Дієтологиня Ліза Ендрюс каже, що споживання цукру може підвищити ризик розвитку раку. Дослідження 2020 року показує, що доданий цукор до десертів, молочних продуктів та напоїв може сприяти збільшенню ризику, особливо раку молочної залози.

Пам’ятайте, що рекомендовано споживати цукор у розмірі 10% від щоденних калорій. Це означає, що солодощі треба вживати в помірних кількостях.