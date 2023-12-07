Организм довольно негативно реагирует на избыточное количество сахара. Употребление слишком большого количества сахара может вызвать проблемы со здоровьем. Диетологиня Кэролайн Томассон рассказала, что происходит с нашим организмом, если мы употребляем слишком много сахара.

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По данным американской кардиологической ассоциации рекомендованная суточная норма потребления сахара составляет 25 граммов в день для женщин или 36 граммов в день для мужчин.

Это может привести к увеличению веса, накоплению висцерального жира и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смертности во всем мире.

– отметила диетологиня Ван На Чун.

Большое количество сахара в организме может привести к ожирению, диабету, повышенному артериальному давлению, сердечным заболеваниям и еще ряду других проблем.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Повышение уровня сахара в крови

Углеводы быстро перевариваются и попадают в кровоток, поэтому может произойти резкий скачок сахара в крови. Повышенный сахар может повысить кровяное давление и вызвать проблемы с сердцем.

Изменения настроения

Очень большое потребление сахара связано с отрицательным влиянием на настроение и психическое здоровье. Повышение уровня кортизола и колебания сахара в крови приводит к ощущению раздражительности, усталости или уныния. Центры контроля заболеваний сообщают, что больше всего на проблемы психического здоровья влияют газированные напитки.



Избыток сахара влияет на смену настроения / Фото ITMED

Увеличение веса

Вероятность ожирения больше всего связывают из-за употребления подслащенных напитков. В них содержится очень много сахара. Однако сладости также плохо влияют на нашу фигуру.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сахар может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, образуя микроабразию внутри артерий.

Накопление жира в печени

Если в нашем организме избыток калорий, то он откладывается в виде жира в организме, который связан с увеличением жировых отложений в печени.



Сахар отрицательно влияет на здоровье печени / Фото Shutterstock

Риск развития некоторых видов рака

Диетологиня Лиза Эндрюс говорит, что потребление сахара может повысить риск развития рака. Исследование 2020 года показывает, что добавленный сахар к десертам, молочным продуктам и напиткам может способствовать увеличению риска, особенно рака молочной железы.

Помните, что рекомендуется употреблять сахар в размере 10% от ежедневных калорий. Это означает, что сладости следует употреблять в умеренных количествах.