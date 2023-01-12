Шеф-кухар і кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, чому курячу печінку обов'язково варто додати у раціон.

До слова Ви будете здивовані: добірка найсмачніших перекусів всіх часів

У чому користь курячої печінки

Максимум білка, мінімум калорій

У 100 грамах продукту близько 20 грамів повноцінного білка. А це, на секунду, чверть добової потреби організму людини! Водночас енергетична цінність курячої печінки лишень 116 калорій. Це чудовий варіант для людей, які намагаються схуднути чи просто тримати себе у формі.

Плюс для очей, шкіри та волосся

У курячій печінці чимало вітаміну А, участь якого у клітинному обміні надзвичайно вагома. Якщо з ним все гаразд, то очі, шкіра і волосся будуть здоровими.



Організм скаже дякую, якщо ви вживатимете печінку / Фото klopotenko.com

Чимало заліза

Відсутність необхідної кількості заліза призводить до залізодефіцитної анемії (швидка втомлюваність, часті головні болі та задишка). При цьому захворюванні лікарі радять їсти печінку у депонованому вигляді. Для кращого засвоєння заліза продукт можна готувати з фруктами та ягодами, які містять аскорбінову та інші органічні кислоти.

Багато селену та вітаміну В12

Порадує куряча печінка і вмістом селену, який має антиоксидантні властивості та бере участь у відновленні ДНК. У 100 грамах ви знайдете його добову норму. А вітаміну В12 ще більше! У 100 грамах – 4 добові норми. Це покращить роботи мозку та нервової системи.

Якщо вас турбує біль у суглобах, не варто його терпіти. Існують способи позбутися неприємних відчуттів. Про них дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Чи є у курячої печінки недоліки

Чи не головним мінусом вживання цього продукту є велика кількість холестерину: у 100 грамах – майже денна норма. При складанні меню звертайте увагу, які ще продукти з холестерином будуть у раціоні. За добу його кількість не може перевищувати 400 міліграмів.

Людям, які мають порушення жирового обміну треба контролювати кількість холестерину. Щоб отримати максимум користі від печінки, не смажте її, а тушкуйте. При приготуванні паштету не додавайте вершкове масло і замініть його оливковою олією, що збалансує жирнокислотний склад, –

наголошує дієтологиня Світлана Фус.