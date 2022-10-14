Щоб не нівелювати усю їхню користь, важливо підбирати яйцям правильного "напарника" – броколі, зелень, овочі, які не містять крохмаль. Що ж не рекомендовано поєднувати, розповідаємо далі.

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З чим не можна поєднувати яйця

Картопля

Ви точно зустрічали це поєднання у багатьох салатах, не кажучи вже про олів'є. Проте обоє складно співіснують у вашому організмі: картопля має мінерали, які стають перешкодою на шляху засвоєння заліза і кальцію яєць. Це може призвести до порушення функціонування шлунково-кишкового тракту.

Молоко

Не варто запивати яйце молоком чи іншими молочними продуктами, адже обоє приносять найбільше користі під час вживання окремо від іншої їжі. Лише у такому випадку цінні речовини найкраще засвоюються.



Яйце краще вживати окремо / Фото Pexels

Риба

Забудьтесь про них в одній страві. Річ у тім, що у яйцях присутні речовини, які нейтралізовують частину вітамінів, зокрема B7, які присутні у жирних сортах риби, та корисні речовини, які містяться у морепродуктах.

Рис

Ситуація дуже схожа на попередню. Щоб отримати максимум користі від рису, треба їсти його окремо від яйця. Ба більше, поєднання цих продуктів може негативно вплинути на людей, які мають чутливу травну систему.

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Майонез і компанія

Жири мають властивість уповільнювати травлення, хоч і є доволі прийнятним поєднанням із яйцем. Та все ж рекомендують не часто вживати вершки, вершкове масло та майонез разом із яйцем. Якщо дуже кортить з'їсти це разом, не забудьте додати зелень і овочі, щоб нейтралізувати дію жирів.

Сир

Організм скаже вам дякую, якщо ви не вживатимете одночасно кілька тваринних білків. Не рекомендовано змішувати яйця, перша за все, з сиром, а також із м'ясом і шинкою. Наслідком може стати важкість у шлунку.



Яйця краще не поєднувати з м'ясом і сиром / Фото Pexels

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Користь яйця для організму

Курячі яйця – ледь не ідеальний продукт. Вони подарують організму все необхідне – від амінокислот до вітамінів. Що ж казати, якщо яєчний білок вважають чи не основним будівельним матеріалом для тіла. Продукт містить наступні корисні речовини: