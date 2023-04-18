Часто постає запитання: де найкраще займатись спортом? Науковці провели дослідження, проаналізувавши фізичну активність у приміщенні та надворі, й зробили однозначний висновок.

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Де найкорисніше займатись спортом

Докторантка з нейронаук в Університеті Вікторії Кетрін Бор здійснила невеликий експеримент, залучивши до нього 30 студентів. Ціль – перевірити пам'ять і здатність бути зосередженими. Учасники повинні були гуляти чверть години у приміщенні та стільки ж назовні, а опісля складали когнітивні тести.

Неврологічний експеримент виявив, що фізична активність надворі краще впливала на організм, аніж така ж активність у будівлі. Зокрема, поліпшувались мислення, зосередження та реакція. Пов'язано це з впливом повітря та природи, що сприяють розслабленню.



Спортом краще займатись надворі / Фото Pexels

Природа забезпечує ефект, який учені називають "м'яким захопленням". Вона утримує нашу увагу, але не вимагає постійного інтелектуального оброблення інформації,

– наголошує дослідниця.

Окрім цього, варто звертати увагу на тривалість вправ. Навіть 5 хвилин активності на вулиці будуть корисними, але оптимальний час – 15 хвилин. Студенти, які ходили або бігали у парку стільки часу, почувались найкраще. На початках збільшення тривалості чи навантаження може виснажити.

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Є і невелике застереження – якщо у вашому місті чи селі не надто багато рослинності, це може вплинути на психіку та стан протилежним чином. Водночас якщо погодні умови не дозволяють займатись на вулиці, краще зробити це вдома. Будь-яка фізична активність краща, ніж ніяка!