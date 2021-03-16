Більшість людей не задоволені своїм тілом, зовнішнім виглядом або вагою. Завжди є щось, що б ми хотіли змінити. А деякі з нас мріють виглядати зовсім по-іншому. Саме цього добилася героїня сьогоднішньої історії Джозі. Після розставання з хлопцем, який принижував її через вагу, дівчина вирішила повністю змінити своє тіло.

Ще 2 роки тому Джозі перебувала в тривалих стосунках, абсолютно не цікавилася фітнесом, їла все, що бачила та важила 137 кілограмів. Однак, сьогодні від старого життя дівчини залишилися лише фото, які нагадують про важкий та довгий шлях до нової фігури.

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Джозі перебувала в тривалих стосунках, які змусили її забути про захоплення та звички. Замість підтримки, вона отримувала суцільну критику, а замість прийняття – дорікання зайвою вагою. Останньою краплею, яка підірвала самооцінку дівчини, стало розставання з хлопцем.

Він залишив мене через 2 дні після Нового року, нічого не пояснивши. Він просто більше не хотів бути зі мною. Тоді я розплющила очі та зрозуміла, що пора худнути. Спершу я хотіла показати йому, що він втратив, але з часом я все більше закохувалася в фітнес. Так я розпочала подорож до вдосконалення та любові до себе.

Джозі розповідає, що вона починала тренуватися за 2 тижні після розриву. Дівчина найняла особистого тренера, який навчив її основ. Вона змінила підхід до їжі, спробувала тренуватися щодня та більше часу проводила на свіжому повітрі.



Схуднення Джозі / Фото інстаграм Josievr

Цікаво, що схуднення показало, що люди часто переоцінюють зовнішність інших та дискримінують тих, хто не поміщається в встановлені стандарти краси.

Найважчим етапом стало усвідомлення, наскільки приємніше до мене почали відноситися оточуючі. Мене ніхто не помічав, коли я жила з зайвою вагою, наче я просто невидима. Люди бачили вагу, але не мене. Суспільство буває дуже суворим і я відчула це на собі. Тому після схуднення мені було психічно важко усвідомити та прийняти цю різницю в ставленні.

Зараз життя Джозі повністю обертається навколо фітнесу. Вона стала тренеркою, мета якої – допомогти іншим жінкам.

Поради від фітнес-тренерки

Запитайте себе, чому ви хочете схуднути. Знайшовши основну причину та мотивацію, внесіть зміни в розпорядок дня. Всім відомо, що найскладніше – почати. Не вірте, що фітнес – це важко та не дозволяйте нікому вас демотивувати. Вже після першої спроби ви закохаєтеся в цей процес.

Самій Джозі знадобилося 2 роки, щоб схуднути на 64 кілограми. Сьогодні вона продовжує свій шлях, щоб стати культуристкою.

Незалежно, який шлях ви долаєте: чи то втрата ваги, чи кар'єрний ріст, завжди памятайте, що ви здатні на багато речей і ви досягнете всього до чого прагнете. Робіть те, що робить вас щасливим. Робіть те, що вас надихає. Це ваш шлях і ваша ціль, тому рухайтеся у своєму темпі та не дозволяйте іншим вносити свої корективи.