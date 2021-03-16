Большинство людей не довольны своим телом, внешним видом или весом. Всегда есть что-то, что бы мы хотели изменить. А некоторые из нас мечтают выглядеть совсем по-другому. Именно этого добилась героиня сегодняшней истории Джози. После расставания с парнем, который унижал ее из-за веса, девушка решила полностью изменить свое тело.

Еще 2 года назад Джози находилась в длительных отношениях, совершенно не интересовалась фитнесом, ела все, что видела и весила 137 килограммов. Однако, сегодня от старой жизни девушки остались только фото, которые напоминают о тяжелом и долгом пути к новой фигуры.

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Джози находилась в длительных отношениях, которые заставили ее забыть о хоби и привычках. Вместо поддержки, она получала сплошную критику, а вместо принятия – нарекания на ее лишний вес. Последней каплей, которая подорвала самооценку девушки, стало расставание с парнем.

Он оставил меня через 2 дня после Нового года, ничего не объяснив. Он просто не хотел быть со мной. Тогда я открыла глаза и поняла, что пора худеть. Сначала я хотела показать ему, что он потерял, но со временем я все больше влюблялась в фитнес. Так я начала путешествие к совершенствованию и любви к себе.

Джози рассказывает, что она начинала тренироваться за 2 недели после разрыва. Девушка наняла личного тренера, который научил ее основ. Она изменила подход к еде, попыталась тренироваться каждый день, а также проводила на свежем воздухе все больше времени.



Похудение Джози / Фото инстаграм Josievr

Интересно, что похудение показало, что люди часто переоценивают внешность других и дискриминируют тех, кто не помещается в установленные стандарты красоты.

Самым сложным этапом стало осознание, насколько приятнее ко мне стали относиться окружающие. Меня никто не замечал, когда я жила с лишним весом, будто я просто невидима. Люди видели вес, но не меня. Общество бывает очень строгим, и я почувствовала это на себе. Поэтому после похудения мне было психически тяжело осознать и принять эту разницу в отношении.

Сейчас жизнь Джози полностью вращается вокруг фитнеса. Она стала тренершой, цель которой – помочь другим женщинам.

Советы от фитнес-тренершы

Спросите себя, почему вы хотите похудеть. Найдя основную причину и мотивацию, внесите изменения в распорядок дня. Всем известно, что самое сложное – начать. Не верьте, что фитнес – это трудно и не позволяйте никому вас демотивировать. Уже после первой попытки вы влюбитесь в этот процесс.

Самой Джози понадобилось 2 года, чтобы похудеть на 64 килограмма. Сегодня она продолжает свой путь, чтобы стать культуристкой.



Независимо, какой путь вы преодолеваете: будь то потеря веса, или карьерный рост, всегда помните, что вы способны на многое и вы достигнете всего к чему стремитесь. Делайте то, что делает вас счастливым. Делайте то, что вас вдохновляет. Это ваш путь и ваша цель, поэтому двигайтесь в своем темпе и не позволяйте другим вносить свои коррективы.