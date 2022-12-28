Після Нового року та Різдвяних свят чимало людей відмовляються від випивки на місяць. Таке "очищення" має низку позитивних наслідків, тому ми розповідаємо про них.

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Що покращиться в організмі, якщо відмовитись від алкоголю на місяць

Відчуття щастя

Алкоголь за своєю суттю є депресантом, тому часте його вживання може призвести до негативних побічних ефектів. Якщо відмовитись від алкоголю на місяць, то людина зможе почуватись щасливішою та покращити своє психічне здоров'я. Дослідження Канадської медичної асоціації свідчить, що ті, хто відмовились від алкоголю або обмежили його вживання, почали жити краще.

Вага

У міцних напоях міститься чимало калорій, тому відмова може сприяти схудненню. Це особливо актуально, якщо ви любите посьорбувати солодкий алкоголь, наприклад піна коладу.



Алкоголь серйозно впливає на якість життя / Фото Pexels

Сон

Вам може здатись, що алкоголь допомагає краще засинати, але це не так. Переважно він негативно впливає на сон, адже пригнічує нормальну регуляцію циркадних білків і генів. Якщо вживання спиртного буде тривалим, вам знадобляться тижні для відновлення здорового сну.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

Травлення

Надмірне споживання алкоголю пригнічує нормальне вироблення травних ферментів, що сповільнює або взагалі унеможливлює розщеплення їжі. До пошкодженої оболонки шлунка додаються здуття живота, розлади травлення тощо.

Імунітет

Алкоголь змінює мікрофлору у вашому мікробіомі у гіршу сторону доволі швидко. Такі зміни послаблюють захисні сили вашого організму і підвищують ризик захворіти.