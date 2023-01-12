Томатний сік має здатність знижувати кров'яний тиск. Про це свідчить недавнє дослідження.

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Несолоний томатний сік

Покращити здоров'я серця так само просто, як насолоджуватися склянкою несолоного томатного соку щодня.

У новому звіті Food Science & NutritionTrusted Source з'явилися результати річного дослідження. Вони доводять, що люди, які випивали в середньому одну чашку несолоного томатного соку щодня, знизили кров'яний тиск протягом 12 місяців.

Ця обрана група учасників також знизила рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину – того виду, який зазвичай пов'язують із захворюваннями серця. А, за даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання – головна причина смерті українців.

Деталі дослідження

Дослідники з Токійського медичного та стоматологічного університету та Тусонського інституту селекції рослин залучили 184 чоловіків та 297 жінок для участі в дослідженні.

Протягом року учасникам дозволялося пити стільки несолоного томатного соку, скільки вони хотіли. Їх попросили лише записати, скільки вони випили, а потім повертати ці журнали дослідникам кожні три місяці.

Наприкінці дослідження з'ясувалося, що у 94 учасників, у яких на початку дослідження була нелікована прегіпертензія або гіпертензія, спостерігалося зниження артеріального тиску.



Після вживання томатного соку артеріальний тиск знизився / Фото Getty Images

Середній систолічний артеріальний тиск знизився з 141,2 до 137,0 міліметрів ртутного стовпчика, а середній діастолічний артеріальний тиск – з 83,3 до 80,9 міліметра ртутного стовпчика.

Середні перші цифри поставили б людину на межу гіпертонічної хвороби 2 стадії. З цими незначними зрушеннями людина переходить до 1 стадії.

Менша група учасників дослідження також показала падіння загального рівня холестерину: від 155,0 до 149,9 міліграма на децилітр.

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