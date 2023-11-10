Якщо ви шукаєте тренування, яке ідеально підійде для підтримання хорошого самопочуття та підтримки і верхньої, і нижньої частини тіла, то випади під час ходьби з розтягуванням стрічки створені для вас. Про те, чому вам потрібно виконувати цю вправу, розповіла фізіотерапевтка Сара Серкоскі.

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Чим корисні випади

Комбіновані рухи, якими і є випади під час ходьби, можуть легко замінити годинні тренування у спортзалі та принести не менше користі для вашого здоров'я. Особливо привабливі вони тим, що опрацьовують відразу кілька груп м'язів одночасно.

Випад при ходьбі з розтягуванням стрічки чудово підходить для людей похилого віку, тому що коли ми починаємо старіти, наша постава може постраждати,

– розповіла тренерка Деніз Гарріс.

Зазвичай з віком у людей верхня частина спини округлюється вперед, і використання на стрічці може запобігти цьому. Окрім того, випади імітують чимало рухів, які ми виконуємо кожного дня: наприклад, ходьбу, кроки вперед, піднімання з підлоги тощо.

І для того, щоб виконувати цю дуже корисну вправу, вам не потрібно багато обладнання – тільки звичайна фітнес-стрічка для опору. Для того, щоб помітити результати тренувань, вас варто робити від 10 до 12 повторень випадів 2 – 3 рази на тиждень.



Випади дуже корисні для постави та м'язів ніг / Фото Pexels

Для того, щоб виконати цю вправу, вам потрібно розставити ноги на ширині плечей та тримати стрічку однією рукою біля кожного кінця. Витягніть руки перед грудьми, щоб кісточки пальців були спрямовані вперед, а плечі відведіть назад і вниз.

Інструкція до виконання випадів зі стрічкою / Інстаграм Деніз Гарріс

Зробіть крок вперед правою ногою та опустіть обидві ноги, поки ваше коліно не зависне за кілька сантиметрів над землею, і обидві ноги мають утворити кут у 90 градусів. Водночас широко потягніть обидва кінці стрічки через груди, намагаючись не згинати зап'ястя. Повільно підведіться, повертаючись у вихідне положення. Після цього повторіть вправу з лівою ногою.