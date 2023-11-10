Если вы ищете тренировку, которая идеально подойдет для поддержания хорошего самочувствия и поддержки и верхней, и нижней части тела, выпады во время ходьбы с растяжением ленты созданы для вас. О том, почему вам нужно выполнять это упражнение, рассказала физиотерапевт Сара Серкоски.

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Чем полезны выпады

Комбинированные движения, которыми являются выпады во время ходьбы, могут легко заменить часовые тренировки в спортзале и принести не меньше пользы для вашего здоровья. Особенно привлекательны они тем, что прорабатывают сразу несколько групп мышц одновременно.

Выпад при ходьбе с растяжением ленты прекрасно подходит для пожилых людей, потому что когда мы начинаем стареть, наша осанка может пострадать,

– рассказала тренер Дениз Гаррис.

Обычно с возрастом у людей верхняя часть спины округляется вперед, и использование на ленте может предотвратить это. Кроме того, выпады имитируют немало движений, которые мы выполняем каждый день: например, ходьбу, шаги вперед, подъем с пола и т.д.

И для того чтобы выполнять это очень полезное упражнение, вам не нужно много оборудования – только обычная фитнес-лента для сопротивления. Для того чтобы заметить результаты тренировок, вас следует делать от 10 до 12 повторений выпадов 2 – 3 раза в неделю.



Выпады очень полезны для осанки и мышц ног / Фото Pexels

Чтобы выполнить это упражнение, вам нужно расставить ноги на ширине плеч и держать ленту одной рукой у каждого конца. Вытяните руки перед грудью, чтобы косточки пальцев были направлены вперед, а плечи отведите назад и вниз.

Инструкция по выполнению выпадов с лентой / Инстаграм Дениз Гаррис

Сделайте шаг вперед правой ногой и опустите обе ноги, пока ваше колено не зависнет в нескольких сантиметрах над землей, и обе ноги должны образовать угол в 90 градусов. В то же время широко потяните оба конца ленты через грудь, стараясь не сгибать запястья. Медленно встаньте, возвращаясь в исходное положение. После этого повторите упражнение с левой ногой.