В современном мире многие офисные работники знают, что такое боль в спине, которая возникает из-за сидячей работы. Как преодолеть боль в спине всего за 1 минуту – читайте в материале.

Подборку простых упражнений для спины опубликовало издание "ВСВІТІ".

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Упражнение 1: укрепляем и растягиваем позвоночник

Это упражнение воздействует и укрепляет мышцы брюшного пресса и спины. Во время выполнения вы должны чувствовать легкое потягивание внизу спины.

Как выполнять

Примите горизонтальное положение на ровной поверхности и постепенно наклоняйте оба колена вбок, при этом голову необходимо поворачивать в противоположную сторону.

Плечи остаются неподвижными и прижатыми к полу. Задерживайтесь в каждой позиции на 10 секунд. Необходимо сделать 4 повтора.



Наклоняем ноги в разные стороны / Иллюстрация moz.gov.ua

Упражнение 2: укрепляем грудной отдел позвоночника

Такое упражнение воздействует на мышцы брюшного пресса и средней части спины. Так же как и в предыдущем упражнении, вы должны чувствовать легкое потягивание внизу спины.

Как выполнять

Поза "кошка": свободно и глубоко дыша, не исходя из принятого положения, выгните спину дугой и зафиксируйте такое положение на 15 – 30 секунд.

свободно и глубоко дыша, не исходя из принятого положения, выгните спину дугой и зафиксируйте такое положение на 15 – 30 секунд. Поза "верблюд": прогнитесь по направлению к полу, формируя при этом ту же дугу, но только в обратном направлении. Зафиксируйте это положение от 15 до 30 секунд.

Упражнения нужно повторить 2 раза.



Упражнения нужно выполнять регулярно / Фото aksimed.ua

Упражнение 3: укрепляем поясничного отдела позвоночника

Этот способ влияет на укрепление мышц брюшного пресса. Во время выполнения вы должны чувствовать легкое напряжение в районе брюшного пресса.

Как выполнять

Прижмите таз к полу, вдохните, а когда выдыхаете – поднимайте грудную клетку вверх. Повторите это упражнение 10 раз в медленном темпе.

Упражнение необходимо делать медленно / Фото pinterest

Для того, чтобы выполнять эти упражнения, вам понадобится любая ровная твердая поверхность, например, пол. Каждое упражнение необходимо выполнять в течение 1 минуты. Лучшего и более ощутимого результата можно достичь, если выполнять упражнения ежедневно.