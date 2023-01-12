Вже з появою перших ознак проблеми люди спішать у магазин за спеціальними шампунями чи іншими доглядовими засобами. Якщо ви шукаєте швидке та ефективне рішення, спішимо поділитись із вами дієвим способом.

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Як позбутись проблеми випадіння волосся

Нормою вважається втрата від 50 до 100 волосин на день. Якщо ви втрачаєте більше – варто бити на сполох. Проблема випадіння волосся потребує моментальних рішень. Аби зупинити цей процес, вам необхідно забезпечити якісне зміцнення. У пригоді стане правильна олійка, яка не лише додасть густини та об'єму, але й позбавить проблеми випадіння.

Для лікування експерти рекомендують використовувати олію перцевої м'яти. Вона покращує кровообіг у волосяних фолікулах, що сприяє росту волосся та запобігає його випадінню. Приємним відкриттям стане запах олійки та простота використання. Низка досліджень підтверджує і безпечне використання олії, яка сприяє росту волосся без будь-яких побічних наслідків.



Як покращити густину волосся / Фото Pexels

Компоненти, які є у складі олії, сприяють активізації волосяних фолікулів, що зумовлює зміну густоти волосся у позитивному курсі. Під час боротьби з втратою волосся вам можуть знадобитись і деякі продукти, що сприяють росту. Вчені вияснили у дослідженні 2014 року, що олія м'яти перцевої ефективніша у стимулюванні росту волосся, ніж міноксидил, фізіологічний розчин або масло жожоба.

Ви повинні розбавити ефірну олію перцевої м'яти, перш ніж наносити її на шкіру голови. Навіть краще, якщо розчин містить інші олії, які сприяють росту волосся, як рицинова олія, олія гарбузового насіння та ефірна олія розмарину,

– пояснює експертка Ганіма Абдулла.

Всім продуктам догляду потрібна регулярність та час, щоб почати діяти. Результат використання натуральних продуктів для росту волосся можна буде побачити приблизно через 6 тижнів. Їх потрібно наносити щодня для кращого ефекту.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Консультантка краси Абдулла рекомендує також змінити стрижку, що допоможе приховати ознаки випадіння волосся та додасть об'єму зачісці. Також можете звернутись по допомогу до аксесуарів, наприклад сильних хустинок.