Захистять нервову систему від фатального впливу омега-3 жирні кислоти. З чим пов'язана унікальна дія та на що ще впливають жирні кислоти, розповідаємо далі.

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Омега-3 жирні кислоти рятують від стресу

Вчені з Університету штату Огайо довели, що великі дози омега-3 можуть захищати від стресу та запалень, пов'язаних з ним. Результати нового унікального дослідження опублікували в журналі Molecular Psychiatry.

Для ефективної профілактики та лікування стресу варто дещо збільшити рекомендовану добову норму до 2,5 грамів поліненасичених жирних кислот омега-3. Це поки найвища доза, з якою проводили дослідження, тож вчені впевнені, що наразі вона демонструє найкращу ефективність.

Експерименти показали, що люди, які вживали плацебо, виробляли набагато більше гормону стресу – кортизолу. Вчені також зазначають, що вищим був і рівень прозапального білка. Унікальність також полягала у тому, що учасниками дослідження переважно були люди, які вели малорухливий спосіб життя, мали надлишкову вагу та середній вік. Для покращення фізичного та психологічного здоров'я їм не довелось змінювати спосіб життя, а лише додати жирні кислоти.



Нове дослідження жирних кислот / Фото Pexels

Вчені зазначають, що, знижуючи рівень запалення в організмі, ви скорочуєте зв'язок між стресом і депресивними симптомами. Тож нові відкриття можуть бути особливо значущими для людей із депресією, адже зміна підходу до лікування може значно пришвидшити темпи одужання. Ще однією перевагою стало те, що дослідники так і не виявили побічних ефектів від вживання 2,5-грамової дози омега-3 жирних кислот.

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Також омега-3 уповільнює процес старіння. Вчені з Університету Огайо пояснюють це тим, що жирні кислоти захищають теломери – це невеликі ділянки на кінцях ДНК, які мають тенденцію скорочуватись з віком або через захворювання. Саме від теломерів залежать темпи старіння. Для запобігання швидкої старості та продовження життя стане в пригоді будь-яка доза омега-3.