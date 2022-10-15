Якщо ви спробували всі звичайні способи, як-от одягнути товсті шкарпетки або сховатися під ковдрою, то не хвилюйтеся. Ми зібрали кілька простих порад і підказок, щоб миттєво розігріти ці вперті ноги.

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Як тримати ноги в теплі

Не кладіть на підлогу

Зазвичай підлога є найхолоднішою в кімнаті. Щоб ноги не мерзли ще сильніше, намагайтеся тримати їх піднятими, коли ви сидите. Наприклад, покладіть їх на табурет.

Кладіть ноги на стілець / Фото Unsplash

Закутайте ноги у фольгу чи плівку

Загортання ніг у такий матеріал, як алюмінієва фольга або пластикова плівка, може бути ефективним способом швидко зігріти холодні ноги. Це запобігає виходу тепла вашого тіла.

Просто одягніть шкарпетки, відірвіть шматок фольги або поліетиленової плівки та обгорніть її навколо стопи.

Не носіть бавовняні шкарпетки

Вибирайте вовняні шкарпетки замість бавовняних. З ніг часто виділяється піт, а бавовняний матеріал дуже швидко намокає, через що ваші ноги холоднішають через втрату тепла.

Вовняні шкарпетки забезпечують набагато кращу ізоляцію порівняно з бавовняними шкарпетками.

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