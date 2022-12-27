Звичайне літнє провітрювання не підійде для зимового сезону, адже у розпал морозів та максимальної енергоекономії важливо зберегти тепло у квартирі та водночас подбати про здоров'я. Як правильно провітрювати кімнати та скільки разів це потрібно робити, ділимось у матеріалі.

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Як правильно провітрювати приміщення взимку

Звичні для інших сезонів 15-хвилинні провітрювання для морозяної погоди не підійдуть. За цей час приміщення встигне добряче охолодитись, тож для його прогрівання знадобляться час та ресурси. У зимовий сезон найкраще використовувати методику переривчастої вентиляції, або метод "5x5". Особливо цього принципу варто дотримуватись у приміщеннях, де ви проводите багато часу протягом дня.

Метод "5x5" передбачає короткі провітрювання кілька разів на день, а саме 5 разів по 5 хвилин варто впускати свіжу прохолоду всередину. За можливості ви можете зробити поперечну вентиляцію, відкривши вікна навпроти. Гарною також є стратегія "3x5", яка не потребує такої кількості провітрювань, але залишається ефективною.

Особливо важливо згадувати про провітрювання перед сном: прохолодніше середовище зробить засинання легшим, а сон – якіснішим. А щоб не забути про планову процедури зволоження, можете скористатись нагадуваннями.



Не забудьте про свіже повітря в приміщенні / Фото Pexels

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Стежте за вологістю

Одне з головних завдань провітрювання – оптимізація показників вологості. Цікаво, що освіження допомагає як підвищити показники, так і не допустити розростання цвілі та грибків у надто вологих середовищах.

Ідеальними вважаються показники 40 – 60%: у такому повітрі знижується ймовірність передачі вірусів повітряно-крапельним шляхом, віруси осідають на поверхні і не можуть пересуватися з потоком повітря. При низьких показниках ризики ГРВІ зростають через зниження захисного бар'єра слизових оболонок очей і носової порожнини.