Хтось визначає чистоту на запах, хтось довіряє своєму зору, а хтось робить все чітко за графіком, згідно з порадами експертів. Останній варіант вважається найбезпечнішим. Чому та як часто треба змінювати атрибути сну, розповідаємо у нашому матеріалі.

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З якою періодичністю змінювати наволочку і подушку

Американська академія дерматології рапортує, що ми щодня втрачаємо 30 – 40 тисяч клітин шкіри. Водночас проводимо близько 7 – 8 годин на добу у ліжку, яке може стати розсадником бактерій, якщо не змінювати вчасно постільну білизну.

Загалом здоров'ю це не нашкодить, а от зі шкірою обличчя можуть бути проблеми. Якщо ви помічаєте, що один бік обличчя частіше всипається прищами, то це може ставатись через нерегулярну зміну наволочки, яка вбирає піт, шкірне сало, залишки макіяжу чи кремів, бруд і мікроби з волосся. То що ж робити?

Міняти наволочку треба не рідше 2 – 3 разів на тиждень. Це допоможе запобігти висипу та подразненню шкіри,

– радить лікарка-дерматологиня з британської Skin+IQ Clinic.



Не забувайте вчасно змінювати подушку / Фото Pexels

Перед сном важливо вмивати обличчя та приймати ванну, адже це продовжує "життя" вашої наволочки. Фахівчиня наголошує і на необхідності змінювати подушку кожні 1 – 2 роки, а кожні пів року прати її з використанням делікатних мийних засобів.

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"Найкращими є наволочки з шовкової тканини, вони підійдуть тим, хто має чутливу шкіру. Крім того, шовк є гіпоалергенним, тому така наволочка не спровокує алергію", – резюмує лікарка.