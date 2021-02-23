Зеленка – це антисептичний препарат, який застосовується для загоєння ран, подряпин, порізів та при лікуванні вітрянки. Через популярність та дешеву ціну, розчин діамантовий зелений можна знайти в аптечці кожної другої сім'ї. Однак через неправильне поводження, зеленка може залишити плямі на шкірі, одязі, паркеті та меблях. Зібрали поради, які допоможуть відмити розчин та врятувати ваші речі.

Питання, чим відмити зеленку актуальне не тільки після вітрянки. Різке відкриття флакону з препаратом часто призводить до формування стійких плям на шкірі обличчя, руках, волоссі та поверхнях – підлозі та меблях.

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Щоб запобігти забрудненню поверхонь, слід:

тримати засіб в безпечному місці, недоступному для дітей;

відкривати засіб та обробляти ним пошкодженні ділянки лише в ванній кімнаті;

ніколи не довіряти відкриття флакону з засобом дітям;

перед застосуванням препарату надівати рукавички та заздалегідь підстелювати на поверхні (текстиль, меблі, підлогу) газети, папір або старі рушники.

Якщо ж засіб вже проникнув на поверхню, рекомендуємо скористатися засобами, які точно знайдуться під рукою.

Як вивести зеленку в домашніх умовах

Єдине, що важливо врахувати під час порятунку поверхонь від зеленки – це швидкість реакції, адже найпростіше відмити зеленку відразу, поки вона ще не ввібралася глибоко в матеріал та не підсохла. Застарілі плями спровокують значно більше клопоту, а на деяких поверхнях навіть не піддадуться усуненню.

Одразу підберіть відповідний засіб для чищення. Вибір залежить не тільки від розташування плям, але й від їх площі, свіжості та вашої індивідуальної чутливості на ті чи інші компоненти.



Як відмити зеленку зі шкіри та меблів / Фото kleo

Як вивести зеленку зі шкіри

Якщо зеленка не встигла висохнути, її легко відчистити за допомогою мильного розчину з господарського мила. Однак, якщо розчин вже встиг висохнути та ввібратися в шкіру, то тут можуть знадобляться додаткові засоби.

Хлорка

Змочіть ватний диск хлорним відбілювачем. Обробіть забруднене місце і ретельно змийте залишки речовини теплою водою. Після взаємодії з хлоркою, оброблена ділянка шкіри буде неприродньо гладкою. Щоб відновити властивості шкіри після очищення, варто нанести на неї 6% оцет.

Врахуйте, що цей спосіб не є універсальним. Він не підійде ля алергіків, людей з чутливою шкірою та дітей. До того ж, якщо поблизу плями у вас є відкриті рани або ушкодження, застосовувати хлорку протипоказано.

Лимон і спирт

Спиртовмісні засоби теж добре боряться з зеленкою. Подібний розчин можна приготувати самостійно. Для цього варто змішати спирт та лимонний сік в пропорції 5 : 1, просочити ним тампон та протерти плями від зеленки. Після виведення сліду, промийте шкіру теплою водою та витріть її насухо. Після процедури можна скористатися жирним кремом.

Сода харчова

Сода – це натуральний абразив, який точно не пошкодить шкіру. Але за допомогою цього способу усунути зеленку буде не так вже й просто.

Для початку змішайте соду з водою до пюреподібної консистенції, далі – нанесіть її на забруднену ділянки та протріть круговими рухами. За першим разом пляма може не відтертися. В такому разі повторіть процедуру ще раз.

Лимон

М'якоть лимона – ще один натуральний та безпечний спосіб боротьби з зеленкою. Помістіть на забруднену ділянку м'якоть цитрусу орієнтовано на 4 – 5 хвилин. Після цього зітріть пляму ватним тампоном, змоченим у лимонний сік.

Перекис водню

Перекисом водню варто змочити шматочок тканини або бинта і ретельно протерти плями. Щоправда, приготуйтеся, що цей спосіб працює лише зі свіжими плямами, тому після проведення процедури на вашій шкірі можуть залишитися ледь помітні сліди зеленки.

Жирний крем/олія і мило

Якщо пляма ще зовсім свіжа, у виведенні допоможе звичайний жирний крем або рослинна олія. На забруднену ділянку нанесіть продукт, який виявився у вас під рукою, прикладіть його до забруднення на кілька хвилин та змийте за допомогою мила. Перевага цього способу в тому, що повторювати процедуру можна до повного зникнення зелених плям.

Скраб

Якщо ви користуєтеся доглядовими скрабами, то знайте, що вони ефективні й для виведення плям. Косметичний засіб варто нанести на ділянки, куди потрапила зеленка та протерти її. Після цього – засіб змивається, а від плями не залишається й сліду!

Теплі ванни з додаванням марганцівки

Такий спосіб має сенс, якщо зеленка локалізувалася на усій нозі чи руці. Щоб прискорити виведення великої плями, скористайтеся щіткою або мочалкою. Але памятайте, що такий спосіб не підійде для дітей, оскільки в них дуже ніжна і тонка шкіра.

Навіть, якщо вам не вдалося вивести плями за один раз, пам'ятайте, що розчин зеленки не може завдати вам шкоди. Це радше естетична проблема, яка самостійно усунеться через деякий час.



Як відмити зеленку / Фото chistyulka

Особливості видалення зеленки з різних ділянок тіла

Зі шкіри рук

Найчастіше сліди залишаються саме на руках. Щоб усунути проблему, одразу після їх виникнення – помийте руки з господарським милом. Зазвичай це усуває свіжу проблему.

Зі шкіри обличчя

Це один з найскладніших випадків, оскільки шкіра обличчя найбільш ніжна та чутлива. Найкращими засобами, які ви знайдете вдома вважаються:

скраб;

засоби для зняття макіяжу;

крем;

рослинна олія.

З-під нігтів

Зеленка залишає сліди на кінчиках пальців навіть при відкриванні флакона. Тож проблема боротьби з зеленими плямами на нігтях актуальна для багатьох людей, які часто використовують цей засіб.

Є кілька дієвих способів, які допоможуть швидко очистити нігтьову пластину і шкіру під нігтями.

Рідина для зняття лаку. Вона справляється з будь-якими барвниками – зеленка не виняток.

Серветки для очищення техніки.

Ванночка для рук з теплою водою та соком лимона.

З волосся

Найважче відтерти зеленку саме з волосся. Процес виведення зеленого відтінку може тривати навіть декілька днів. Щоб вивести колір з волосся, скористайтеся:

розчином з горілки та лимонного соку в рівних пропорціях;

мильним розчином на основі господарського мила;

косметичними засоби для волосся на основі олій (кокосова олія – один із найефективніших засобів).

Змочіть в обраний засіб марлю та згорніть в неї забруднене пасмо. Залишіть зібране волосся на 5 – 7 хвилин і лиш після використовуйте шампунь.



Як відмити зеленку з текстилю / Фото Pexels

Як вивести зеленку з меблів та текстилю

Щоб видалити зеленку з меблів, важливо враховувати матеріал поверхні. з якого вона зроблена.

Шкіряні меблі добре переносять засоби на основі спирту;

добре переносять засоби на основі спирту; тканинні покриття можна обробити соком лимона та перекисом водню;

можна обробити соком лимона та перекисом водню; для нелакованого дерева підійде харчова сода, а ось лаковані поверхні врятує лише акуратне шліфування;

підійде харчова сода, а ось врятує лише акуратне шліфування; для обробки текстилю рекомендується використовувати засоби для відбілювання та виведення плям.

Як вивести зеленку зі шпалер

Відмити зеленку зі шпалер можливо лише, якщо вони бамбукові або вінілові.

Для цього посипте пляму харчовою содою, а потім протріть її слабким оцтовим розчином в пропорції – 1 чайна ложка столового 9% оцту на 100 мілілітрів води.

Як вивести зеленку з пластикових поверхонь

Пластикові поверхні добре очищаються звичайними вологими серветками з вмістом спирту або будь-яким засобом для очистки скла чи екранів комп'ютера. Для непофарбованих пластикових поверхонь можна використовувати ацетон.

Підлога та тверді покриття



Як очистити підлогу від зеленки / Фото clubsamodelok

Тверді поверхні можна відмити декількома способами.

Лінолеум

Для початку варто помити лінолеум. Для цього знадобиться тепла вода, миючий засіб та гель для миття посуду. Помиту ділянку варто витерти насухо і лиш після цього варто застосовувати розчин з оцтової кислоти (50 грамів) і марганцю. Якщо ж під рукою немає специфічних речовин, спробуйте розвязати проблему за допомогою харчової соди, залитою оцтом.

Застарілі плями протирають бензином або гасом.

Паркет і ламінат

Дерев'яні поверхні відмиваються звичайним пральним порошком в гранулах. Для цього його наносять на забруднену ділянку та залишають на 30 хвилин. Після цього місце, де утворилася пляма варто протерти вологою ганчіркою, забравши залишки порошку.

Натуральне дерево

Якщо зеленка просочилася в волокна дерева, вам допоможе лише шліфування поверхні та повторне нанесення лакофарбових покриттів.

Раковина і кахель

Позбутися від плями на кахлі допомагає перекис водню або спирт.

Памятайте, що всі процедури повинні проводитися в спеціальних рукавичках, які захистять вашу шкіру від взаємодії з хімічними речовинами. Якщо ви знаєте про підвищену чутливість до будь-якого зазначеного засобу, не використовуйте його для того, щоб відмити зеленку.