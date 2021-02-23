Зеленка – это антисептический препарат, который применяется для заживления ран, царапин, порезов и при лечении ветрянки. Из-за популярности и дешевизны, раствор бриллиантовый зеленый можно найти в аптечке каждой второй семье. Однако из-за неправильного обращения, зеленка может оставить пятна на коже, одежде, паркете и мебели. Собрали советы, которые помогут отмыть раствор и спасти ваши вещи.

Вопрос, чем отмыть зеленку актуален не только после ветрянки. Резкое вскрытия флакона с препаратом часто приводит к формированию стойких пятен на коже лица, руках, волосах и поверхностях – на мебели или полу.

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Чтобы предотвратить загрязнение поверхностей, следует:

держать средство в безопасном месте, недоступном для детей;

открывать средство и обрабатывать им повреждённые участки только в ванной комнате;

никогда не доверять вскрытия флакона со средством детям;

перед применением препарата стоить надевать перчатки и стелить на поверхности (текстиль, мебель, пол) газеты, бумагу или старые полотенца.

Если же зеленка уже попала на поверхность, рекомендуем воспользоваться средствами, которые точно найдутся под рукой.

Как вывести зеленку в домашних условиях

Единственное, что важно учесть при спасении поверхностей от зеленки – это скорость реакции, ведь проще отмыть зеленку сразу, пока она еще не впиталась глубоко в материал и не подсохла. Застарелые пятна спровоцируют гораздо больше хлопот, а на некоторых поверхностях даже не подвергнутся устранению.

Сразу подберите подходящее средство для чистки. Выбор зависит не только от расположения пятен, но и от их площади, свежести и вашей индивидуальной чувствительности на те или иные компоненты.



Как отмыть зеленку с кожи и мебели / Фото kleo

Как вывести зеленку из кожи

Если зеленка не успела высохнуть, ее легко отчистить с помощью мыльного раствора из хозяйственного мыла. Однако, если раствор уже успел высохнуть и впитаться в кожу, могут понадобиться дополнительные средства.

Хлорка

Хлорным отбеливателем следует смочить ватный диск. Обработать загрязненное место и тщательно смыть остатки вещества теплой водой. После взаимодействия с хлоркой, обработанный участок кожи будет неестественно гладким. Чтобы восстановить природные свойства кожи, следует нанести на участок 6% уксус.

Однако этот способ не является универсальным. Он не подойдет аллергикам, людям с чувствительной кожей и детям. К тому же, если поблизости пятна у вас есть открытые раны или повреждения, применять хлорку противопоказано.

Лимон и спирт

Спиртосодержащие средства тоже хорошо борются с зеленкой. Подобный раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого следует смешать спирт и лимонный сок в пропорции 5 : 1, пропитать им тампон и протереть им пятна от зеленки. После этого, промойте кожу теплой водой и вытрите ее насухо, а также воспользуйтесь жирным кремом.

Сода пищевая

Сода – это натуральный абразив, который точно не нанесет шкоды коже. Но с помощью этого способа, устранить зеленку будет не просто.

Для начала смешайте соду с водой к пюреобразной консистенции, далее – нанесите ее на загрязненный участок и протрите круговыми движениями. В первый раз пятно может не оттереться. В таком случае повторите процедуру еще раз.

Лимон

Мякоть лимона – еще один натуральный и безопасный способ борьбы с зеленкой. Поместите на загрязненный участок мякоть лимона, ориентированно на 4 – 5 минут. После этого сотрите пятно ватным тампоном, смоченным в лимонный сок.

Перекись водорода

Смочите кусочек ткани или бинта в раствор перекиси водорода. После этого тщательно протрите ним пятна. Правда, приготовьтесь, что этот способ не особенно эффективный и после проведения процедуры, на вашей коже могут остаться едва заметные следы зеленки.

Жирный крем / масло и мыло

Если пятно еще совсем свежее, вам поможет обычный жирный крем или растительное масло. На загрязненный участок нанесите продукт, который оказался у вас под рукой, выдержите его несколько минут и смойте с помощью мыла. Преимущество этого способа в том, что повторять процедуру можно к полному исчезновению зеленых пятен.

Скраб

Если вы пользуетесь скрабами, то знайте, что они эффективны и для выведения пятен. Косметическое средство следует нанести на участки, куда попала зеленка и протереть ее. После этого – средство смывается, а от пятна не остается и следа!

Теплые ванны с добавлением марганцовки

Такой способ имеет смысл, если зеленка локализовалась на всей ноге или руке. Чтобы ускорить выведение большого пятна, воспользуйтесь щеткой или мочалкой. Но помните, что такой способ не подойдет для детей, поскольку у них очень нежная и тонкая кожа.

Даже если вам не удалось вывести пятна за один раз, помните, что раствор зеленки не может нанести вам вреда. Это скорее эстетическая проблема, которая самостоятельно устранится через некоторое время.



Как отмыть зеленку / Фото chistyulka

Особенности удаления зеленки с различных участков тела

Из кожи рук

Чаще всего следы остаются именно на руках. Чтобы устранить проблему, помойте руки с хозяйственным мылом сразу после возникновения пятен. Обычно это устраняет свежую проблему.

Из кожи лица

Это один из самых сложных случаев, поскольку кожа лица наиболее нежная и чувствительная. Лучшими средствами, которые вы найдете дома считаются:

скраб;

средства для снятия макияжа;

крем

растительное масло.

Из-под ногтей

Зеленка оставляет следы на кончиках пальцев даже при открывании флакона. Поэтому проблема борьбы с зелеными пятнами на ногтях актуальна для многих людей, которые часто используют это средство.

Есть несколько действенных способов, которые помогут быстро очистить ногтевую пластину и кожу под ногтями.

Жидкость для снятия лака. Она справляется с любыми красителями – зеленка не исключение.

Салфетки для очистки техники.

Ванночка для рук с теплой водой и соком лимона.

Из волос

Самое сложное задание – оттереть зеленку с волос. Процесс вывода зеленого оттенка может длиться даже несколько дней. Чтобы вывести цвет с волос, воспользуйтесь:

раствором из водки и лимонного сока в равных пропорциях;

мыльным раствором на основе хозяйственного мыла;

косметическими средства для волос на основе масел (кокосовое масло – одно из самых эффективных средств).

Смочите в выбранное средство марлю и сверните в нее загрязненную прядь. Оставьте собранные волосы на 5 – 7 минут и только после этого мойте волосы с шампунем.



Как отмыть зеленку из текстиля / Фото Pexels

Как вывести зеленку с мебели и текстиля

Чтобы удалить зеленку с мебели, важно учитывать материал поверхности.

Кожаная мебель хорошо переносить средства на основе спирта;

хорошо переносить средства на основе спирта; тканевые покрытия можно обработать соком лимона и перекисью водорода;

можно обработать соком лимона и перекисью водорода; для нелакированного дерева подойдет пищевая сода, а вот лакированные поверхности спасет только аккуратное шлифование;

подойдет пищевая сода, а вот спасет только аккуратное шлифование; для обработки текстиля рекомендуется использовать средства для отбеливания и выведения пятен.

Как вывести зеленку из обоев

Отмыть зеленку с обоев возможно только тогда, когда они бамбуковые или виниловые.

Для этого посыпьте пятно пищевой содой, а затем протрите ее слабым уксусным раствором в пропорции – 1 чайная ложка столового 9% уксуса на 100 миллилитров воды.

Как вывести зеленку с пластиковых поверхностей

Пластиковые поверхности хорошо очищаются обычными влажными салфетками с содержанием спирта или любым средством для очистки стекла или экранов компьютера. Для неокрашенных пластиковых поверхностей можно использовать ацетон.

Пол и твердые покрытия



Как очистить пол от зеленки / Фото clubsamodelok

Твердые поверхности можно отмыть несколькими способами.

Линолеум

Для начала стоит помыть линолеум. Для этого понадобится теплая вода, моющее средство и гель для мытья посуды. Вымытый участок стоит вытереть насухо и только после этого применять раствор с уксусной кислоты (50 грамм) и марганца. Если же под рукой нет специфических веществ, попробуйте решить проблему с помощью пищевой соды, залитой уксусом.

Застарелые пятна протирают бензином или керосином.

Паркет и ламинат

Деревянные поверхности отмываются обычным стиральным порошком в гранулах. Для этого его наносят на загрязненный участок и оставляют на 30 минут. После этого место, где образовалось пятно следует протереть влажной тряпкой, убрав остатки порошка.

Натуральное дерево

Если зеленка просочилась в волокна дерева, вам поможет только шлифовка поверхности и повторное нанесение лакокрасочных покрытий.

Раковина и кафель

Избавиться от пятен на кафеле помогает перекись водорода или спирт.

Помните, что все процедуры должны проводиться в специальных перчатках, которые защитят вашу кожу от взаимодействия с химическими веществами. Если вы знаете о повышенной чувствительности к любому указанному средству, не используйте его для того, чтобы отмыть зеленку.