Люди, которые установили специальные программы для отслеживания шагов, продемонстрировали лучшие показатели активности. Авторы исследования уверены, что приложения могут мотивировать людей к занятиям спортом.

Пользователи, на чьих смартфонах установлены мобильные приложения и фитнес-программы, увеличивают уровень физической активности в течение дня, сообщает сайт Университета Сиднея. Такая тенденция может помочь снизить риск хронических патологий, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых типов рака.

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Это первый анализ, который заключает опубликованы рандомизированные контролируемые исследования, оценивающие влияние современных мобильных приложений и трекеров активности на физическую нагрузку взрослых в возрасте 18–65 лет без хронических заболеваний.



Влияние приложений на физическую активность / Фото Pexels

Исследование измеряло физическую активность, включая ежедневное количество шагов, физические нагрузки, еженедельные упражнения и потребление кислорода во время выполнения упражнений. Предыдущие обзоры в этой области включали устаревшие технологии (шагомеры или акселерометры) без автоматизированного и постоянного самоконтроля и обратной связи.

Согласно результатам исследования, люди, в которых установлены приложения для занятий спортом, ежедневно совершают в среднем на 2000 шагов больше, чем другие. Такой уровень активности имеет существенные преимущества для здоровья.

Профессор Лилиана Лоранхо рассказывает, что это исследование первым показало, что мобильные фитнес-приложения, которые используют пользователи, действительно эффективны для улучшения физической активности. При этом персонализация приложений и возможность обмена текстовыми сообщениями оказывается особенно эффективной для поощрения пользователей.

По ее словам, такой уровень повышения физической активности потенциально может снизить риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака, а также улучшить качество жизни и снизить риск преждевременной смерти.

По словам соавтора исследования, профессора Мелоди Динг, врачи могут назначать пациентам физические упражнения и поощрять их использовать приложения для изменения образа жизни.