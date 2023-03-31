Якщо ви можете віднести себе до категорії успішних людей, то порівняйте цей список зі своїми діями під час обіду. Якщо на шляху до цього статусу, тоді сміливо використовуйте підказки.

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Як найкраще провести обідню перерву

Гуляйте

Вийти за межі дому (якщо працюєте віддалено) чи офісу – чудова ідея в обід. Це допоможе мозку й тілу відпочити від отриманого навантаження, перезарядитись та вдало допрацювати.

Читайте

Поєднайте приємне з корисним. Витратьте годину часу на читання книжок, газет і журналів, які стануть вам у пригоді вдома чи на роботі.



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Налагоджуйте контакти

Рекомендуємо хоча б раз у тиждень обідати разом з колегами по роботі чи заводити нових знайомих під час обіду. Розвиток і розширення кордонів обов'язково колись знадобляться.

Не забувайте про спорт

Навіть найпростіші фізичні вправи сприятимуть перезарядженню. Перш за все, це стосується офісних працівників, які не вилазять із крісла.

Аналізуйте

Час можна використати для роздумів. Проаналізувати можна свій ранок та прогрес за час роботи. Варто подумати про нові ідеї та концепції, які можна імплементувати у роботу, а також раціонально розпланувати вечірній час.

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Робіть те, що приносить задоволення

Попри усі наведені вище поради, робити треба те, що, перш за все, приносить і задоволення, і користь. Хочеться відпочити – відпочиньте, хочеться розслабитись – розслабтесь. Головне – не робити щось примусово.