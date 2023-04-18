Проте є метод, який допоможе обрати найкраще. Після тривалого аналізу сотні досліджень ним поділився журналіст Девід Робсон. Розповідаємо, що ж це таке.

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Навіщо говорити про себе у третій особі

Ілеїзм – стародавній прийом, суть якого полягає у розмові про себе від третьої особи, а не першої, як зазвичай. Його часто використовують політики, що дозволяє зробити будь-яку заяву схожою на історичний факт. Так, наприклад, робив імператор Юлій Цезар, який у розповіді про Галльську війну писав "Цезар помстився", а не "Я помстився".

Це може здатись доволі дивним у сучасних реаліях, але нові дослідження виявили, що у цьому є сенс. Перш за все, розмова про себе від третьої особи допомагає втихомирити наші емоції й знайти оптимальний вихід з проблеми.



Тепер ухвалювати рішення стане простіше / Фото Pexels

Це підтверджує, зокрема, експеримент Ігора Гроссмана з Університету Ватерлоо в Канаді. Він визначив, що люди мислили у рази краще, коли аналізували проблеми інших людей, а не свої. Річ у тім, що коли ми робимо вибір щодо себе, то занурюємось у свої емоції. Це негативно впливає на мислення й суттєво ускладнює розгляд проблеми.

Найкращим прикладом може слугувати критика чи негативний відгук від колеги. Мозок може увімкнути режим самозахисту, затьмаривши критичне мислення. При цьому зауваження від співробітника можна було б сприйняти спокійніше і врахувати його задля уникнення помилки у майбутньому.

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Користь може підтвердити ще одне дослідження. Людей попросили місяць вести щоденник з описом подій та ситуацій. Частина писала від третьої особи, а решта – від першої. Ті, хто користувалися ілеїзмом, міркували краще та частіше розповідали про позитив навіть після складних подій.

Загалом відчуття відстороненості дозволить нам подивитись ширше на питання, а не бути захопленими власними почуттями. Тому регулярне використання ілеїзму стане у пригоді вашому мисленню під час роботи чи вдома.