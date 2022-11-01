Проте вчені знайшли продукт, який може полегшити симптоми недуги. Як оливки впливають на здоров'я суглобів, дізнайтесь далі.

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Артрит та оливки: вчені виявили унікальний зв'язок

Остеоартрит – це найпоширеніша форма артриту, на яку страждають мільйони людей у всьому світі. Протягом багатьох років вчені не припиняли пошуків продуктів, які могли б полегшити симптоми недуги, і врешті знайшли унікальний компонент у складі оливок.

У полі зору дослідників були продукти, що саме містять протизапальні та антиоксидантні речовини. Вони необхідні організму, що страждає через артрит, адже допомагають "вижити" слизовій оболонці ваших суглобів.



Оливки можуть допомогти при артриті / Фото Pexels

Полегшує симптоми запалення суглобів споживання оливок, а також оливкової олії та оливкового листя, які можна використовувати для уповільнення прогресування недуги. Головним діячем у цьому чудодійному процесі буде гідрокситирозол, який підтримує життєздатність клітин, що виробляють і підтримують хрящ.

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В ході експериментів вдалось також зафіксувати і зниження больових відчуттів у людей, що вживали оливки та прохідні цього продукту. Вчені зазначають, що оливкова олія також буде корисна для людей з ревматоїдним артритом.

Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя, як-от регулярна фізична активність, відмова від куріння та надмірного вживання алкоголю, можуть мати величезний вплив на артрит і наше здоров'я загалом,

– пояснює експерт організації Versus Arthritis.