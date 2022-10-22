Винахід в рази перевищує можливості людської тканини, тож це сенсаційне відкриття може допомогти нормалізувати вуглеводний обмін при діабеті.

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Вчені винайшли новий метод лікування діабету

Річ у тім, що м'язи в нашому організмі не лише відповідають за рух, а ще регулюють рівень цукру в крові. Паливом для їхньої роботи слугує глюкоза.

Скелетна м'язова тканина є найбільшою за масою тканиною в організмі та потребує більшої частини загальної енергії тіла. Вона відповідає за поглинання значної кількості глюкози з крові та є вирішальним фактором у гомеостазі глюкози,

– пояснює Хагіт Шойхет-Смойловскі, дослідник з Ізраїльського технологічного інституту.

Діабет ускладнює цей процес, адже у транспортуванні глюкози ключову роль відіграє інсулін. Цукрова недуга супроводжується резистентністю до цього компоненту, від чого страждають всі м'язові тканини.



Вчені виростити білок, який може лікувати діабет / Фото Pexels

Почались дослідження з відкриття, що на поглинання глюкози впливає білок GLUT4. Саме його вчені змогли відділити та виростити на його основі м'язових тканин. Згодом штучну тканину пересадили гризунам. Матеріал не лише успішно прижився, але й поглинав на 50% більше цукру з крові, ніж звичайні м'язи.

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Дослідники запевняють, що для здійснення таких маніпуляцій на практиці навіть не знадобиться операційне втручання, достатньо просто ін'єкції. Наразі винахід ще випробують, але перші результати неабияк надихають творців. Вони сподіваються, що штучну м'язову тканину можна буде використовувати для лікування людей з діабетом 2 типу.