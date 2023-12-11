Існує безліч способів, які мають допомогти швидко засинати. Деякі з них менш дієві, інші ж допомагають краще. Та докторка Дейзі Мей, експерт зі сну з Get Laid Beds, поділилася кількома порадами, що допоможуть дуже швидко поринути у сон.

Цікаво Глінтвейн може бути корисним: лікар пояснив причини

Змусьте себе не спати

Так, це може здатися зовсім протилежним від того, що ви хочете досягти, та експертка переконана, що цей спосіб може спрацювати краще за будь-які інше.

Насправді існує фраза, щоб описати це, а саме "парадоксальний намір", коли ви кидаєте собі виклик не спати, що змушує розум заснути,

– поділилася лікарка Мей.

Все, що вам потрібно зробити, це лягти у ліжко і якомога довше тримати очі відкритими і повторювати собі фразу "Не засни" або ж "Я не засну". Повірте, ваші очні м'язи втомляться швидше, ніж ви собі уявляєте, і вже дуже швидко ви заснете.

Метод дихання 4 – 7 – 8

Цей незвичайний спосіб засинання також може вам допомогти. Для нього вам потрібно буде використати язик та дихання для того, щоб почати відпочивати.

Для початку притуліть язик до піднебіння прямо за зубами. Після цього видихніть ротом. Закрийте рот і вдихайте через ніс протягом чотирьох секунд. Після цього вам потрібно затримати дихання на 7 секунд і видихати повітря через рот протягом 8 секунд.



Правильне дихання допоможе поринути в сон / Фото Pexels

Вам може знадобитися повторити цю вправу кілька разів перед тим, як ви нарешті відчуєте сонливість.

Перегляньте свій день задом наперед

Остання техніка допомагає залучити ваш розум та відстежити, що ж ви робили протягом дня перед вашим сном. Поки ви лежите в ліжку, спробуйте пригадати усі події дня, проте починайте з того моменту, як ви вклалися спати і поступово підбирайтеся до подій ранку.

Робіть все у зворотному порядку. Це позбавить ваш розум від будь-яких турбот, і це буде трохи складніше та буденніше, ніж пробігати день у правильному порядку,

– розповіла лікарка Мей.

Вона переконана, що ця техніка, як і дві попередні, чудово сприяють швидкому засинанню.