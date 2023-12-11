Существует множество способов, которые должны помочь быстро засыпать. Некоторые из них менее действенны, другие же помогают лучше. Но доктор Дейзи Мэй, эксперт по сну из Get Laid Beds, поделилась несколькими советами, которые помогут очень быстро проникнуть в сон.

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Заставьте себя бодрствовать

Да, это может показаться совершенно противоположным тому, что вы хотите достичь, и эксперт убеждена, что этот способ может сработать лучше любого другого.

На самом деле существует фраза, чтобы описать это, а именно "парадоксальное намерение", когда вы бросаете себе вызов бодрствовать, что заставляет разум заснуть,

– поделилась врач Мэй.

Все, что вам нужно сделать, это лечь в постель и как можно дольше держать глаза открытыми и повторять себе фразу "Не усни" или же "Я не усну". Поверьте, ваши глазные мышцы устанут быстрее, чем вы себе представляете, и уж очень быстро вы заснете.

Метод дыхания 4 – 7 – 8

Этот необычный способ засыпания может помочь вам. Для него вам нужно использовать язык и дыхание для того, чтобы начать отдыхать.

Для начала прислоните язык к небу прямо за зубами. После этого выдохните ртом. Закройте рот и вдыхайте через нос в течение четырех секунд. После этого вам нужно задержать дыхание на 7 секунд и выдыхать воздух через рот в течение 8 секунд.



Правильное дыхание поможет проникнуть в сон / Фото Pexels

Вам может понадобиться повторить это упражнение несколько раз перед тем, как вы наконец-то почувствуете сонливость.

Просмотрите свой день задом наперед

Последняя техника помогает привлечь ваш ум и отследить, что вы делали в течение дня перед вашим сном. Пока вы лежите в постели, попытайтесь вспомнить все события дня, однако начинайте с того момента, как вы уложились спать и постепенно подбирайтесь к событиям утра.

Делайте все в обратном порядке. Это избавит ваш ум от любых забот, и это будет немного сложнее и обыденнее, чем пробегать день в правильном порядке,

– рассказала врач Мэй.

Она убеждена, что эта техника, как и две предыдущие, прекрасно способствует быстрому засыпанию.