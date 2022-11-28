Зазвичай люди беруться самотужки лікувати застуду, керуючись помилковими техніками. Як уникнути проблем зі здоров'ям та якого народного методу лікування варто уникати задля власної безпеки.

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Бузина – це не ліки

Як часто ви чули історії про чудодійні властивості бузини, чи то льодяників, чи то сиропу від кашлю, чи то таблеток. Проте квіткова рослина – це не панацея, вона точно не врятує вас від недуги.

Це довело дослідження, у якому вивчили вплив бузини на хворого грипом. Вчені відзначають, що ягоди під час дослідження ніяк не вплинули на тяжкість чи тривалість недуги. Вони змогли відзначити лише зменшення симптомів у групи учасників, які приймали бузину, а не плацебо.

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Бузина має вітаміни та побічні ефекти / Фото з відкритих джерел

Позитивні результати пояснюють наявністю у складі вітамінів, мінералів та антиоксидантів, зокрема флавоноїдів, фенольної кислоти та антоціанів, які допомагають протидіяти окислювальному стресу. Щоправда, в процесі обробки рослина втрачає значну частину корисних складників. Серед можливих ризиків споживання сирих ягід бузини може бути нудота, блювання та діарея, тож оброблені або приготовлені ягоди бузини будуть безпечнішими.

Замість бузини дослідники рекомендують вживати під час застуди чи грипу мед, адже він полегшує симптоми респіраторних недуг. Додайте ложечку у теплий чай з лимоном і ви вмить відчуєте, як біль у горлі та закладення зменшилися.