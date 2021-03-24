Як не набрати вагу під час локдауну: нутриціологиня назвала 6 основних правил
Сповільнення ритму життя у поєднанні з цілодобовим доступом до холодильника, здатне негативно відбитися на фігурі будь-якої людини, навіть, якщо вона намагається харчуватися розумно та збалансовано. Як уникнути переїдання та зберегти фігуру в адекватних параметрах, розповіла нутриціологиня Олена Піддубна.
Джерело:інстаграм Олена Піддубна
Серед базових правил нутриціологині – те, що ми встигли засвоїти ще з попереднього локдауну: варто відмовитися від добавки та скоротити використання сервісів з доставки їжі. Що ще ввійшло шестірку базових правил експертки – читайте далі.
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Дотримуйтеся режиму
Якщо до цього ви вживали їжу 4 рази, нехай все так і залишається. Зберігаємо цю схему з повним ігноруванням спокус перекусити ще 1 – 2 рази впродовж дня. Навіть, якщо це фрукт чи овоч.
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Забираємо з дому все, на що ви можете легко зірватися
Карамель, цукерки (навіть веганські), плитки шоколаду, морозиво в морозилці – це все передумови зриву. Тримаючи десерти "про запас", ви можете легко зірватися через страх, нудьгу та тривогу та заїсти наростаючу емоцію чимось смачним.
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Готуйте самі
Прості, але смачні рецепти! Одноманітне харчування призведе до бажання розбавити день доставкою їжі, де ви неодмінно замовите піцу, пасту чи ще якісь хлібо-булочні вироби.
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Мінімум доставки їжі
Нехай це буде. ніби свято, яке можна організувати 1 – 2 рази на тиждень, але не більше!
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Відмовтеся від добавки
Навіть більше, якщо ви плануєте з'їсти фінік, шоколад, цукерку на десерт – доведеться прибрати вуглеводи з основного прийому їжі.
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Їжте повільно
Без телефону або ноутбука перед очима. Щоб перетворити прийом їжі в усвідомлений процес – запаліть свічки та ввімкніть приємну повільну музику на фоні.
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