Замедление ритма жизни в сочетании с круглосуточным доступом к холодильнику, способно негативно отразиться на фигуре любого человека, даже если он пытается питаться разумно и сбалансировано. Как избежать переедания и сохранить адекватные параметры фигуры, рассказала нутрициолог Елена Поддубная.

Среди базовых правил нутрициолога – то, что мы успели усвоить еще с предыдущего локдауна: стоит отказаться от добавки и не использовать сервисы доставки еды. Что еще вошло шестерку базовых правил экспертки – читайте дальше.

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Соблюдайте режим

Если до этого вы употребляли пищу 4 раза, пусть все так и остается. Сохраняем эту схему с полным игнорированием соблазнов перекусить еще 1 – 2 раза в течение дня. Даже если это фрукт или овощ.

Забираем из дома все, на что вы можете легко сорваться

Карамель, конфеты (даже веганские), плитки шоколада, мороженое в морозилке – это все предпосылки срыва. Держа десерты "про запас", вы можете легко сорваться из-за страха, скуки и тревоги и заесть нарастающую эмоцию чем-то вкусным.

Готовьте сами

Простые, но вкусные рецепты! Однообразное питание приведет к желанию разбавить день доставкой еды, где вы непременно закажете пиццу, пасту или еще какие-то хлебобулочные изделия.

Минимум доставки еды

Пусть это будет праздник, который можно организовать 1 – 2 раза в неделю, но не больше!

Откажитесь от добавки

Более того, если вы планируете съесть финик, шоколад, конфету на десерт – придется убрать углеводы из основного приема пищи.

Ешьте медленно

Без телефона или ноутбука перед глазами. Чтобы превратить прием пищи в осознанный процесс – зажгите свечи и включите приятную медленную музыку на фоне.