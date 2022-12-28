9 порад на будь-який смак для будь-якого раціону та способу життя. Ми розповідаємо, а ви втілюйте.

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Правило 1. Завжди ситий: приходити у гості з відчуттям голоду та ціллю попоїсти – не варто. Дотримуйтесь традиційних прийомів їжі, не забувайте про здорові перекуси, а комбінація вуглеводів і білків допоможе залишатися ситим.

Правило 2. Мінімізуйте вуглеводи після 14:00: все солоденьке та мучне краще вживати до обіду, а під час святкової вечері віддавати перевагу варто білкам, жирам і клітковині.

Правило 3. Напої теж можуть погіршити ситуацію: особливо варто бути обережним з алкогольними напоями, солодкими коктейлями, магазинними соками чи газованими водами. Якщо ви хочете посмакувати бокал вина, обирайте сухі альтернативи, так ви вбережете себе від цукру.

Правило 4. Не забувайте пити воду: це головне правило, яке забезпечить організм вологою, наповнить шлунок та вбереже від переїдання.



Пам'ятайте про воду / Фото Pexels

Правило 5. Обирайте з улюбленого шкідливого лише найкраще та споживайте його помірно.

Правило 6. Обирайте невелику тарілку для страв: якщо є змога вибирати посуд, їжте з малого. Менша тарілка допоможе обманути мозок, тож ви зможете врятувати тіло від зайвих калорій.

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Правило 7. Смакуйте овочі: золоте правило залишається незмінним – на 100 грамів білка треба з'їдати 150 грамів клітковини, тож м'ясні страви треба заїдати свіжими овочами.

Правило 8. Їмо повільно, смакуємо на повну: кожен шматок покладеної в рот їжі варто повільно розжовувати. Між прийомами робіть перерву у 15 – 20 хвилин, щоб відчути насичення.

Правило 9. Рухайтеся: прогулянка з сім'єю чи собакою буде гарною активністю та заміною тренувань на свята.