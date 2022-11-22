Існує багато типів продуктів, що поступово допоможуть позбутися гостроти. Що слід їсти у таких випадках – розповідаємо в матеріалі.

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Які продукти знижують відчуття гостроти в роті

Молочні продукти

Якщо ви шукаєте щось, що швидко охолодить ваш рот, один із найбезпечніших варіантів – це потягнутися до будь-якого молочного продукту. Причина цього в тому, що молочні продукти містять казеїн. Він запобігає контакту хімічних сполук, що містяться у гострій їжі, з вашими больовими рецепторами.



Молочні продукти допомагають позбутися гостроти / Фото Unsplash

Щось холодне

Хоча цей метод не такий ефективний, як вживання молочних продуктів, він може миттєво полегшити відчуття гостроти.

Майте на увазі, що ці рішення не є взаємозаперечними, тобто ви можете поєднувати холодні та молочні продукти для посилення ефекту.

Їжа з високим вмістом жиру

Третім варіантом, який варто взяти до уваги, є жирна їжа, зокрема горіхи. Природні жири, що містяться в багатьох горіхах, розбавляють молекули хімічних сполук у гострій їжі. Це робить відчуття гостроти більш терпимим.

Оливкова олія є ще одним прикладом харчового продукту з високим вмістом жиру. Серед фруктів – це авокадо.

Продукти, що містять багато природних жирів / Фото Unsplash

Кислі продукти

Остання група продуктів, до яких можна звернутися після вживання гострої їжі, – це кисла. Апельсини, лимони та помідори будуть корисними в цьому випадку.