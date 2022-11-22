Существует много типов продуктов, которые постепенно помогут избавиться от остроты. Что следует есть в таких случаях – рассказываем в материале.

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Какие продукты снижают чувство остроты во рту

Молочные продукты

Если вы ищете что-то быстро охлаждающее ваш рот, один из самых безопасных вариантов – это потянуться к любому молочному продукту. Причина тому, что молочные продукты содержат казеин. Он предотвращает контакт химических соединений, содержащихся в острой пище, с вашими болевыми рецепторами.



Молочные продукты помогают избавиться от остроты / Фото Unsplash

Что-то холодное

Хотя этот метод не так эффективен, как употребление молочных продуктов, он может мгновенно облегчить чувство остроты.

Имейте в виду, что эти решения не взаимосвязаны, то есть вы можете сочетать холодные и молочные продукты для усиления эффекта.

Пища с высоким содержанием жира

Третьим вариантом, который следует учесть, является жирная пища, в частности орехи. Природные жиры, содержащиеся во многих орехах, разбавляют молекулы химических соединений в острой пище. Это делает ощущение остроты более терпимым.

Оливковое масло представляет собой еще один пример пищевого продукта с высоким содержанием жира. Среди фруктов – это авокадо.

Продукты, содержащие много природных жиров / Фото Unsplash

Кислые продукты

Последняя группа продуктов, к которым можно обратиться после употребления острой пищи – это кислая. Апельсины, лимоны и помидоры будут полезны в этом случае.