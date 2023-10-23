Звісно, чимало людей полюбляють їсти солодке. Та існує серйозна різниця між невеличким шматочком шоколаду та регулярним споживанням великої кількості цукру. Та якщо вам важко відмовити собі у солодощах, спробуйте скористатися порадами дієтологині Мелісси Ріфкін.

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Вживайте більше білка

Білок – це найбільш ситний макроелемент, тож вам варто додавати його до кожного прийому їжі, щоб зрештою ви відчували себе ситими. І якщо ви не хотітимете їсти, ви рідше думатимете про те, щоб перекусити солодощами та десертами.

Білок можна додати до свого раціону у різних формах, тож вам буде нескладно вживати його регулярно. Наприклад, ви можете їсти більше грецького йогурту, сиру та яєць, та також курку чи квасолю.

Обираючи свій раціон, важливо зважити всі за та проти. Це стосується, зокрема, веганства. Що слід знати про рослинну дієту та чи насправді вона є корисною, розібралися у матеріалі.

Пийте багато води

Звісно, вам вже доводилося чути про те, що вода надзвичайно корисна для вашого організму. Втім, саме через те, що ви не споживаєте її у достатній кількості, ви можете відчувати тягу до солодкого.

Легке зневоднення може призвести до появи відчуття голоду навіть тоді, коли фізіологічно ви не потребуєте їжі. Окрім того, якщо ви питимете достатньо води, це навіть допоможе позбутися багатьох симптомів втоми, а саме млявості, запаморочення та проблем з концентрацією.

Звісно, не існує чіткої кількості води, яку ви маєте споживати протягом дня, та ви можете намагатися пити 6 – 8 чашок на день та слідкувати за потребами власного організму.



Вода надзвичайно важлива для підтримання здоров'я / Фото Pexels​

Їжте більше жиру

Вам може здатися, що пластівці чи консервований суп на обід – це досить здорова їжа, адже вона містить клітковину та деякі важкі поживні речовини, проте у ній бракує жиру, який також надзвичайно важливий для нормального функціонування організму.

Саме через відсутність жиру в продуктах ви можете все ще відчувати себе голодними після обіду чи вечері та намагатися наїстися солодощами.

Якщо ви не хочете відмовлятися від пластівців, ви можете додати до них подрібнені горіхи, а в суп покласти сир чи авокадо – це зробить його більш жирним та поживним.