Конечно, многие любят есть сладкое. Но есть серьезная разница между небольшим кусочком шоколада и регулярным потреблением большого количества сахара. Но если вам трудно отказать себе в сладостях, попробуйте воспользоваться советами диетологии. Мелиссы Рифкин.

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Употребляйте больше белка

Белок – это наиболее сытный макроэлемент, поэтому вам следует добавлять его в каждый прием пищи, чтобы в конце концов вы чувствовали себя сытыми. И если вы не хотите есть, вы будете реже думать о том, чтобы перекусить сладостями и десертами.

Белок можно добавить в свой рацион в разных формах, так что вам будет несложно употреблять его регулярно. Например, вы можете есть больше греческого йогурта, сыра и яиц, а также курицу или фасоль.

Выбирая свой рацион, важно взвесить все за и против. Это касается, в частности, веганства. Что следует знать о растительной диете и действительно ли она полезна, разобрались в материале.

Пейте много воды

Конечно, вам уже приходилось слышать о том, что вода очень полезна для вашего организма. Впрочем, именно потому, что вы не потребляете ее в достаточном количестве, вы можете испытывать тягу к сладкому.

Легкое обезвоживание может привести к появлению ощущения голода даже тогда, когда физиологически вы не нуждаетесь в пище. Кроме того, если вы будете пить достаточно воды, это даже поможет избавиться от многих симптомов усталости, а именно вялости, головокружения и проблем с концентрацией.

Конечно, нет четкого количества воды, которое вы потребляете в течение дня, и вы можете пытаться пить 6 – 8 чашек в день и следить за потребностями собственного организма.



Вода чрезвычайно важна для поддержания здоровья / Фото Pexels

Ешьте больше жира

Вам может показаться, что хлопья или консервированный суп на обед – достаточно здоровая пища, ведь она содержит клетчатку и некоторые тяжелые питательные вещества, однако в ней не хватает жира, который также чрезвычайно важен для нормального функционирования организма.

Именно из-за отсутствия жира в продуктах вы можете все еще ощущать себя голодными после обеда или ужина и пытаться наесться сладостями.

Если вы не хотите отказываться от хлопьев, вы можете добавить к ним измельченные орехи, а в суп положить творог или авокадо – это сделает его жирнее и питательнее.