Чимало людей, коли в домівках з'являється довгоочікуване світло, беруться готувати багато страв, аби завжди мати що перекусити у холодильнику. Сьогодні важливо дбати не лише про кількість, але й про якість та зберігання.

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Як продовжити роботу холодильника

Щоб ваш рефрижератор ефективно і довго охолоджував продукти, не потрібні надзусилля. Достатньо всього чотирьох простих кроків, після яких ваша їжа не зіпсується навіть без електрики.

Холодильник потрібно "турбувати" якомога рідше, щоб його двері були закритими й таке дорогоцінне холодне повітря не покидало його межі. Перевірте регулятори термостата і встановіть найнижчу з можливих температур, що точно допоможе холодильнику довше залишатись холодним.



Не відкривайте часто холодильник, щоб його вміст не псувався / Фото Pexels

Заповніть морозильну камеру, щоб продукти зберігались замороженими протягом 48 годин. Якщо є вільний простір, заморозьте у пляшках воду. Ще один варіант, як зберегти ефективність морозильника – сухий лід. Його температура понад 100°С нижче нуля, тож це чудово охолодить вміст камери. Придбати його можна переважно у продуктових магазинах.

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Якщо світло зникає на дуже тривалий час, обов'язково зробіть запас продуктів, для яких не потрібен холодильник: консерви, протеїнові батончики, фрукти, овочі, каші швидкого приготування й горіхи.