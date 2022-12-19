Чимало людей, коли в домівках з'являється довгоочікуване світло, беруться готувати багато страв, аби завжди мати що перекусити у холодильнику. Сьогодні важливо дбати не лише про кількість, але й про якість та зберігання.

Цікаво Про що свідчить запалення: причини та способи лікування

Як продовжити роботу холодильника

Щоб ваш рефрижератор ефективно і довго охолоджував продукти, не потрібні надзусилля. Достатньо всього чотирьох простих кроків, після яких ваша їжа не зіпсується навіть без електрики.

  1. Холодильник потрібно "турбувати" якомога рідше, щоб його двері були закритими й таке дорогоцінне холодне повітря не покидало його межі.
  2. Перевірте регулятори термостата і встановіть найнижчу з можливих температур, що точно допоможе холодильнику довше залишатись холодним.


Не відкривайте часто холодильник, щоб його вміст не псувався / Фото Pexels

  1. Заповніть морозильну камеру, щоб продукти зберігались замороженими протягом 48 годин. Якщо є вільний простір, заморозьте у пляшках воду.
  2. Ще один варіант, як зберегти ефективність морозильника – сухий лід. Його температура понад 100°С нижче нуля, тож це чудово охолодить вміст камери. Придбати його можна переважно у продуктових магазинах.

Читайте також Чому блекаути можуть "вбити" наш сон і що з цим робити

Якщо світло зникає на дуже тривалий час, обов'язково зробіть запас продуктів, для яких не потрібен холодильник: консерви, протеїнові батончики, фрукти, овочі, каші швидкого приготування й горіхи.