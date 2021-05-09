Любити та приймати себе в будь-якому тілі та стані – важка робота. Часто, через оціночні судження, ми втрачаємо віру у свої сили та можливості. Тому кожній з нас потрібна підтримка тих, хто добився успіху, попри несприйняття та невідповідність "стандартам".

У світі "ідеалів", нав'язаних рекламою, глянцем та фільтрами в соцмережах, складно прийняти недосконалості власного тіла. Відтак, кожен знаходить свій спосіб боротьби з комплексами, соромом та страхами. Одні починають сліпо слідувати дієтам, інші – погоджують на пластичні втручання, треті – платять шалені гроші за інтенсиви, які не завжди працюють без попередньої консультації в лікаря.

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Часто цей марафон закінчується аутоагресією, яка проявляється заподіюванням шкоди своєму тілу. Нерідко люди з ожирінням тікають з реального світу та починають безконтрольно заїдати стрес. Або навпаки – бажання досягнути "ідеалу" підштовхує до голодувань і розладів травлення.

Дієти, фітнес та ідеальні параметри тіла перестають бути основою здорового способу життя, якщо при вдосконаленні зовнішності ви ламаєтеся і повільно руйнуєте психіку.

На щастя, світ та його цінності змінюються. Героїні сьогоднішньої статті доказали, що ви можете бути здоровими та успішними, попри цифру на вагах.

Меган Креб – блогерка

Доторкайтеся до свого тіла без сорому, збентеження або думок про те, що воно повинно бути іншим. Обійміть себе перед сном і скажіть собі, що все буде добре. Торкайтеся до себе з добротою кожного дня: ви в цих відносинах надовго.

Олакемі – лайфстайл-блогерка та модель

Пам'ятай, що наші тіла постійно змінюються і це нормально. Те, що дійсно нездорово, – це спроба вписатися в нереалістичну норму того, що вважається досконалим.

Рей Енн Лангас – авторка подкасту, блогерка

У дитинстві, стоячи в черзі на касі в продуктовому магазині, я бачила журнали з заголовками "плоский прес швидко", рекламні ролики стверджували, що розтоплять жир на животі й змінять ваше тіло всього за кілька хвилин... Не дивно, що ми соромимося виставляти напоказ свої животи! Я тут, щоб сказати вам, що плоский живіт не робить вас достойнішими, щасливішими чи успішнішими. Вам не потрібен підтягнутий живіт, щоб носити бікіні!

Сісі Оліс – тренерка по мотивації

Не чекай відповідної ваги, щоб жити так, як ти хочеш.

Джессіка Торрес – блогерка

Мені не потрібно відчувати себе ніяково, щоб інші відчували себе комфортно з моєю зовнішністю... Я нікому не зобов'язана красою. Мені не потрібно лізти зі шкіри, щоб виглядати "презентабельно", тому що я товста. І це відноситься не тільки до зовнішності.

Альона Альона – реперка

Я не скажу, що в мене немає комплексів. Так не буває! Тобі комплекси прищеплюють ще з дитинства. Не можна в один день прокинутися, клацнути й сказати: їх немає! Але дуже важливо, як ти до цього ставишся. Можна забитися в кут, сидіти сірою мишкою і плакати кожен раз, коли хтось тебе штовхне, щось скаже. Ось йде маленька дитина – вона може просто тицьнути пальцем: дивись, яка велика тітка. Ну що, сісти й плакати через це? Це життя, я така. Треба простіше до цього ставитися – тоді жити стає набагато красивіше і класніше.

Розі Блер – блогерка

Палки й каміння можуть зламати мені кістки, але слова не дають мені спати по ночах. Посміхатися, демонструвати розтяжку і говорити, що кожна жінка прекрасна, – це те, що потрібно вміти багатьом людям! Але незнайомі люди кажуть багатьом з нас, що ми підемо раніше свого часу. Я можу прикинутися, що ці слова не вплинули на мене. Але вони це зробили. Перестаньте діагностувати людей по картинці!

Ліззо – співачка

Коли ми дозволяємо нашому власному світлу сяяти, ми несвідомо даємо іншим людям дозвіл робити те ж саме. Коли ми звільняємося від власного страху, це автоматично звільняє інших.

Тес Холідей – модель

Люди більше "стурбовані" моїм "здоров'ям", ніж власним життям. Не турбуйтеся про мене, я відмінно справляюся. Турбуйтеся про усунення багатомільярдної дієтичної індустрії, яка продає вам неправду про те, що ви не будете привабливими, щасливими, успішними, поки не досягнете певного розміру. Ось це справжня афера, крихітко!