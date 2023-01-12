Як розвантажити тіло після свят, а також повернути контроль над апетитом та кількістю їжі, розповідає дієтологиня Наталія Самойленко.
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Як контролювати апетит та почуватись ситим
Регулярне споживання їжі
Важливо спланувати всі прийоми їжі та дотримуватись чіткого графіка. Це дозволить рівномірно розподілити вживання їжі протягом дня та розбавити їх за потреби перекусами: фруктами, горішками чи йогуртом без добавок. Пам'ятайте, що кожен пропущений основний прийом збільшує ризик солодких шкідливих перекусів.
Створіть чіткий графік харчування / Фото Pexels
Збалансована тарілка
У вашій тарілці повинні бути представники трьох категорій: білки, жири та вуглеводи. ½ у раціоні повинні складати овочі та фрукти. Якщо взимку важко знайти свіжі городні плоди, можете вживати заморожені та квашені альтернативи. ¼ – білок, який можна знайти у яйцях, рибі, птиці, нежирному м'ясі, сої та бобових: сочевиця, нут, горох. Корисні жири можна отримати за допомогою заправок: оливкова і лляна олії, насіння льону, кунжуту, авокадо, горіхи, гарбузове насіння, оливки, печінка тріски.
Інші корисні поради
- Уникайте заїдання стресу чи перекусів, коли нудно. Куди краще знайти собі цікаве хобі чи зайнятись корисною справою.
- Подбайте про якісний сон – саме він відповідає за повноцінне відновлення організму та емоційний стан протягом дня.
- Пам'ятайте про зволоження організму: не обов'язково випивати 8 склянок води, але вранці натще і протягом дня перед кожним прийомом їжі варто започаткувати таку традицію.
- Перебувайте більше на світлі: тяга до їжі може бути спровокована браком сонячного світла, тому не забувайте про ранкові або обідні прогулянки. Вони стануть чудовою розрядкою під час дня та покращать самопочуття. Якщо такої можливості у вас немає, можете звернутись по допомогу до лікаря та відвідувати світлотерапію — це спосіб підвищення рівня серотоніну за допомогою впливу штучного світла.