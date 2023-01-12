Як розвантажити тіло після свят, а також повернути контроль над апетитом та кількістю їжі, розповідає дієтологиня Наталія Самойленко.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Як контролювати апетит та почуватись ситим

Регулярне споживання їжі

Важливо спланувати всі прийоми їжі та дотримуватись чіткого графіка. Це дозволить рівномірно розподілити вживання їжі протягом дня та розбавити їх за потреби перекусами: фруктами, горішками чи йогуртом без добавок. Пам'ятайте, що кожен пропущений основний прийом збільшує ризик солодких шкідливих перекусів.



Створіть чіткий графік харчування / Фото Pexels

Збалансована тарілка

У вашій тарілці повинні бути представники трьох категорій: білки, жири та вуглеводи. ½ у раціоні повинні складати овочі та фрукти. Якщо взимку важко знайти свіжі городні плоди, можете вживати заморожені та квашені альтернативи. ¼ – білок, який можна знайти у яйцях, рибі, птиці, нежирному м'ясі, сої та бобових: сочевиця, нут, горох. Корисні жири можна отримати за допомогою заправок: оливкова і лляна олії, насіння льону, кунжуту, авокадо, горіхи, гарбузове насіння, оливки, печінка тріски.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Інші корисні поради