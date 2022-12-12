На цей процес можете почасти впливати і ви, якщо знати, якими продуктами наповнювати організм. Детальніше про головний продукт схуднення і гарного самопочуття розповідаємо далі.
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Як пришвидшити метаболізм
Головне правило здорового та швидкого метаболізму – здоровий раціон, насичений білками та поживними речовинами. Серед всього різноманіття продуктів існують суперфуди, які особливо корисні для вашого загального здоров'я. Висока поживна цінність здатна творити чудеса під час схуднення. Зокрема експерти зі схуднення закликають обов'язково включити у щоденний раціон бобові.
Дієтологиня Ліза Річардс рекомендує додати бобові, адже вони насичені поживними речовинами. Зверніть увагу на квасолю, горох і сочевицю – вони є найкращими представниками цього роду.
Вони вважаються суперпродуктами через вміст білка, клітковини та багатих мінералів. Клітковина вимагає від організму більше працювати, щоб розщепити її та переварити самі бобові. Це означає, що організм спалює більше калорій лише в процесі травлення,
– пояснює експертка Річардс.
Додайте у раціон бобові / Фото Pexels
Тож робити акцент варто саме на клітковині, яка повинна регулярно фігурувати у продуктах чи перекусах, які ви споживаєте. Не варто забувати, що вживання бобів також потішить й інші системи в організмі, зокрема покращить роботу кишківника, зміцнить серцево-судинну систему, знизить рівень цукру і шкідливого холестерину в крові.
Найкращі бобові продукти:
- сочевиця;
- маш;
- квасоля;
- горох;
- нут;
- соя.