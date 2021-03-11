Біохакинг – це новий підхід до оздоровлення, побудований на принципах удосконалення кожного параметра тіла та перебудови звичок. Біохакери вважають, що правильне харчування, спорт і біодобавки можуть звільнити від прив'язки до біологічного віку, прокачати витривалість, вдосконалити когнітивні здібності та навіть покращити сексуальне життя.

Успішний підприємець з Кремнієвої долини та найвідоміший біохакер у світі, який витратив мільйони доларів на те, щоб "перехитрити біологію" Дейв Еспрі, здається, спробував все: інтервальне голодування, кето, сеанси в камері сенсорної депривації, велотренування в кисневій масці, транскраніальну стимуляцію мозку... Повз нього не пройшла жодна актуальна тенденція, яка могла б допомогти йому якомога довше зберігати фізичне і ментальне здоров'я.

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Важливу роль у біохакінгу Дейв відводить сексуальним практикам. Деякими способами, які допомагають отримати більше задоволення, він ділиться з широкою аудиторією. Ось деякі з них.

Корисні ефекти сексу



Користь сексу / Фото Pexels

Сексу часто приписують корисні властивості, яких у нього немає, і нехтують тими, які він насправді дає. Сексуальні практики не замінять вам ні аеробне, ні силове тренування, не допоможуть спалити багато калорій і навряд чи зміцнять імунітет. Але все ж секс може принести реальну користь.

Допомагає зменшити стрес

Завдяки сексу знижується рівень гормонів стресу – кортизолу та адреналіну. Замість них в кров поступають ендорфіни – природні аналоги опіатів, які заспокоюють і підвищують настрій. Дослідження показало: регулярний секс протягом двох тижнів призводить до зниження артеріального тиску, що є показником низького рівня стресу.

Покращує сон

Згідно з дослідженнями, секс працює подібно до снодійних препаратів. Ймовірно, причина в тому, що під час сексу виробляються 2 важливих гормони: окситоцин і пролактин. Перший пригнічує вироблення гормонів стресу та здійснює заспокійливий ефект, другий – допомагає розслабитися.

Знижує ризик серцевого нападу

В ході довгострокового дослідження за участю більше тисячі чоловіків у віці від 40 до 70 років встановлено, що регулярний секс (2 – 3 рази на тиждень) знижує ризик розвитку серцево-судинних патологій на 45%.

Знімає біль

Секс не дарма вважається хорошим знеболюючим. Результати дослідження, проведеного у 2013 році в Німеччині, підтвердили, що він може послабити біль при нападах мігрені. Механізм цього впливу поки невідомий. Але, ймовірно, вся справа в окситоцині, який знижує чутливість до больової стимуляції.

Стимулює нюх

Корисна властивість під час пандемії коронавірусу. Тести на мишах виявили, що після сексу виділяється гормон пролактин, який спонукає стовбурові клітини мозку до формування нових нейронів в нюховій цибулині – центрі запахів.

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Як "хакнути" сексуальність



Як покращити секс / Фото Pexels

Займіться плануванням

Звучить не дуже романтично, але іноді корисно планувати секс, як й інші важливі справи. В цьому питанні Еспрі посилається на думку сімейної консультантки Меган Флемінг:

Повноцінний секс не обов'язково повинен бути спонтанним. Багато хто не любить несподіванки, тому саме планування сексу допомагає налаштуватися на потрібну хвилю.

Діліться сексуальними бажаннями

В основу цієї рекомендації лягло масштабне дослідження експерта з сексуальності Джастіна Леміллера. Він уважно вивчив сексуальні фантазії більш як 4 тисяч добровольців з різних вікових груп. В підсумку він вивів 2 основних проблеми:

Неможливість реалізувати свої фантазії – одна з головних причин сексуальної пасивності. Людям важко обговорювати справжні сексуальні бажання зі своїми партнерами. Це відбувається через відсутність довіри та страх, що партнер використає ці знання проти них.

На думку Еспрі, якщо ви не ростете разом в сексуальному сенсі, кожен з вас переростає ці відносини. Щоб не допустити цього – скористайтеся влучним моментом та обговоріть ваші фантазії. Найкращим часом для цього він вважає кілька хвилин до і після сексу.

Якщо ви вловили думку партнера, але помічаєте, що йому важко сформулювати своє бажання вголос, допоможіть йому відчути себе впевненіше – завершіть думку за нього. Коли партнер вирішує не називати речі своїми іменами, використовуйте його лексику.

Після сексу обговоріть свої враження та розкажіть як саме ви б хотіли урізноманітнити цей досвід в майбутньому. Розслаблений стан після фізичної близькості – ідеальний момент для інтимної розмови.

Не зловживайте порно

Через нього може розвинутися толерантність до дофаміну. Сексуальні сцени привчають мозок до надмірних доз гормону задоволення, які діють, як наркотики або алкоголь. Еспрі посилається на дослідження, яке показує, що любителям порно з часом потрібна інтенсивніша сексуальна стимуляція, а 60% чоловіків, які регулярно дивляться порно, не можуть досягти ерекції з партнерками.



Більше розмовляйте / Фото Pexels

Подбайте про лібідо

Крім гормональних і фізичних дисфункцій, сексуальному потягу заважає стрес. Одним з найбільш ефективних інструментів у боротьбі з ним Еспрі вважає медитацію.

Крім того, для "збереження сексуальної енергії" він практикує інтервальний секс без еякуляції. Інтервал вираховується за даоською формулою: вік мінус 7 і розділити на 4. Ця неоднозначна практика заснована на уявленні про те, що оргазм діє на жінок і чоловіків по-різному. У першому випадку – дає сили, у другому – забирає. За цією логікою "утримання" дозволяє чоловікові зберегти та накопичити енергію.

Наукових доказів цієї ідеї небагато: існує лише 2 дослідження (1, 2), які показали, що при утриманні від еякуляції у чоловіків підвищується рівень тестостерону, що може викликати відчуття припливу енергії.

Висипайтеся

Дефіцит сну знижує якість сексуального життя хоча б тому, що значна кількість тестостерону виробляється, поки ми спимо.

Еспрі вважає одним із способів виробити здоровий режим сну – визначити свій хронотип:

Якщо ви лягаєте і встаєте відповідно до свого природного ритму, ви краще висипаєтеся та швидше відновлюєтеся.

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Займайтеся повільним сексом

Еспрі рекомендує сприймати секс як паузу і максимально продовжувати близькість. Серед головних принципів повільного сексу: фокус на процесі, концентрація на задоволенні та вільна імпровізація.

Займайтеся сексом частіше

Ви можете не хотіти сексу якраз тому, що вам його не вистачає. Біологічний механізм цього феномена пояснює експерт з міжнародних відносин і шлюбу Хелен Фішер

Коли ви часто займаєтеся сексом, у вас вищий рівень тестостерону, який підсилює сексуальний потяг. Так що закономірність така: чим більше у вас в житті сексу, тим сильніше вам його хочеться.