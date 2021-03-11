Биохакинг – это новый подход к оздоровлению, построенный на принципах совершенствования каждого параметра тела и перестройки привычек. Биохакеры считают, что правильное питание, спорт и биодобавки могут освободить от привязки к биологическому возрасту, прокачать выносливость, усовершенствовать когнитивные способности и даже улучшить сексуальную жизнь.

Успешный предприниматель из Кремниевой долины и самый известный биохакер в мире, который потратил миллионы долларов на то, чтобы "перехитрить биологию" Дэйв Эспри, кажется, попробовал все: интервальные голодания, кето, сеансы в камере сенсорной депривации, велотренировку в кислородной маске, транскраниальную стимуляцию мозга... Мимо не прошла ни одна актуальная тенденция, которая могла бы помочь ему как можно дольше сохранять физическое и ментальное здоровье.

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Важную роль в биохакингу Дэйв отводит сексуальным практикам. Некоторыми способами, которые помогают получить больше удовольствия, он делится с широкой аудиторией. Вот некоторые из них.

Полезные эффекты секса



Польза секса / Фото Pexels

Сексу часто приписывают полезные свойства, которых у него нет, и пренебрегают теми, которые он на самом деле дает. Сексуальные практики не заменят вам ни аэробных, ни силовых тренировок, не помогут сжечь много калорий и вряд ли укрепят иммунитет. Но все же секс может принести реальную пользу.

Помогает уменьшить стресс

Благодаря сексу снижается уровень гормонов стресса – кортизола и адреналина. Вместо них в кровь поступают эндорфины – естественные аналоги опиатов, которые успокаивают и повышают настроение. Исследование показало: регулярный секс в течение двух недель приводит к снижению артериального давления, является показателем низкого уровня стресса.

Улучшает сон

Согласно исследованиям, секс работает подобно снотворным препаратам. Вероятно, причина в том, что во время секса вырабатываются 2 важных гормона: окситоцин и пролактин. Первый подавляет выработку гормонов стресса и осуществляет успокаивающий эффект, второй – помогает расслабиться.

Снижает риск сердечного приступа

В ходе долгосрочного исследования с участием более тысячи мужчин в возрасте от 40 до 70 лет установлено, что регулярный секс (2 - 3 раза в неделю) снижает риск развития сердечно-сосудистых патологий на 45%.

Снимает боль

Секс не зря считается хорошим обезболивающим. Результаты исследования, проведенного в 2013 году в Германии, подтвердили, что он может ослабить боль при приступах мигрени. Механизм этого воздействия пока неизвестен. Но, вероятно, все дело в окситоцине, который снижает чувствительность к болевой стимуляции.

Стимулирует обоняние

Полезное свойство во время пандемии коронавируса. Тесты на мышах обнаружили, что после секса выделяется гормон пролактин, который активизирует стволовые клетки мозга к формированию новых нейронов в обонятельной луковице – центре запахов.

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Как "хакнуть" сексуальность



Как улучшить секс / Фото Pexels

Займитесь планированием

Звучит не очень романтично, но иногда полезно планировать секс, как и другие важные дела. В этом вопросе Эспри ссылается на мнение семейной консультантки Меган Флеминг:

Полноценный секс необязательно должен быть спонтанным. Многие не любят неожиданности, поэтому само планирование секса помогает настроиться на нужную волну.

Делитесь сексуальными желаниями

В основу этой рекомендации легло масштабное исследование эксперта по сексуальности Джастина Лемиллера. Он внимательно изучил сексуальные фантазии более 4 тысяч добровольцев из разных возрастных групп. В итоге он вывел 2 основных проблемы:

Невозможность реализовать свои фантазии – одна из главных причин сексуальной пассивности.

– одна из главных причин сексуальной пассивности. Людям трудно обсуждать искренние сексуальные желания со своими партнерами. Это происходит из-за отсутствия доверия и страх, что партнер использует эти знания против них.

По мнению Эспри, если вы не растете вместе в сексуальном смысле, каждый из вас перерастает эти отношения. Чтобы не допустить этого – воспользуйтесь точным моментом и обсудите ваши фантазии. Лучшим временем для этого он считает несколько минут до и после секса.

Если вы уловили мысль партнера, но замечаете, что ему трудно сформулировать свое желание вслух, помогите ему почувствовать себя увереннее – завершите мысль за него. Когда партнер решает не называть вещи своими именами, используйте его лексику.

После секса обсудите свои впечатления и расскажите как вы бы хотели разнообразить этот опыт в будущем. Расслабленное состояние после физической близости – идеальный момент для интимной беседы.

Не злоупотребляйте порно

Из-за него может развиться толерантность к дофамину. Сексуальные сцены приучают мозг к чрезмерным дозам гормона удовольствия, которые действуют, как наркотики или алкоголь. Эспри ссылается на исследование, которое показывает, что любителям порно со временем нужна интенсивная сексуальная стимуляция, а 60% мужчин, которые регулярно смотрят порно, не могут достичь эрекции с партнершами.



Больше разговаривайте / Фото Pexels

Позаботьтесь о либидо

Кроме гормональных и физических дисфункций, сексуальному влечению мешает стресс. Одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с ним Эспри считает медитацию.

Кроме того, для "сохранения сексуальной энергии" он практикует интервальный секс без эякуляции. Интервал рассчитывается по даосской формуле: возраст минус 7 и разделить на 4. Эта неоднозначная практика основана на представлении о том, что оргазм действует на женщин и мужчин по-разному. В первом случае – дает силы, во втором – забирает. По этой логике "воздержание" позволяет мужчине сохранить и накопить энергию.

Научных доказательств этой идеи немного: существует только 2 исследования (1, 2), которые показали, что при воздержании от эякуляции у мужчин повышается уровень тестостерона, что может вызвать ощущение прилива энергии.

Высыпайтесь

Дефицит сна снижает качество сексуальной жизни хотя бы потому, что значительное количество тестостерона производится, пока мы спим.

Эспри считает одним из способов выработать здоровый режим сна – определить свой хронотип:

Если вы ложитесь и встаете в соответствии со своим природным ритмом, вы лучше высыпаетесь и быстрее восстанавливаетесь.

Определите хронотип Сова, жаворонок или голубь: тест на определение хронотипа

Занимайтесь медленным сексом

Эспри рекомендует воспринимать секс, как паузу и максимально продолжать близость. Среди главных принципов медленного секса: фокус на процессе, концентрация на удовлетворении и свободная импровизация.

Занимайтесь сексом чаще

Вы можете не хотеть секса именно потому, что вам его не хватает. Биологический механизм этого феномена объясняет эксперт по международным отношениям и браку Хелен Фишер:

Когда вы часто занимаетесь сексом, вы повышаете уровень тестостерона, который усиливает сексуальное влечение. Так что закономерность такова: чем больше у вас в жизни секса, тем сильнее вам его хочется.