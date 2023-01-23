Допомогти вам заснути та легко прокинутись вранці допоможе одна маленька звичка, яку ви легко можете впровадити у життя. Як покращити якість сну та життя водночас, дізнайтесь далі.

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Як швидко покращити сон

Всі знають, як важливо дотримуватись "гігієни" перед сном: вимикати гаджети, уникати яскравого синього світла, провітрювати приміщення та тішити травну систему і організм розслабляючим чаєм. Всі ці звички є чудовими доповненнями та помічниками у засинанні, проте обійтись без цього лайфхаку вам точно не вдасться.

Поділився простим секретом гарного сну Ден Форд, психологом сну з The Better Sleep Clinic. Він рекомендує ретельно спланувати графік засинання та прокидатись щоранку в один і той же час. Експерт зазначає, що саме ранковий підйом є ключем у регулюванні циркадного ритму та вивільненні важливих для сну гормонів.

Хоча в кожній другій статті в Інтернеті рекомендовано лягати спати, іронія полягає в тому, що найважливіша звичка в медицині сну – це вставати в один і той самий час щодня і намагатися не змінювати цей час більш ніж на 1 годину,

– пояснює лікар.



Прокидайтесь щоранку в один і той же час / Фото Pexels

Це важливо робити для того, щоб налагодити та закріпити циркадний ритм, також відомий як біологічний годинник. Саме він є головним помічником для мозку та здатен отримувати сигнали від зовнішніх факторів і передавати внутрішнім органам та системам сповіщення про засинання. Тоді ж тіло отримує дозу гормонів, які допомагають йому заснути.

Коли ви змінюєте час пробудження, ви змінюєте сигнали циклу світло-темно для свого біологічного годинника, виводите його з синхронізації, і результат схожий на відставання від часових поясів – симптоми втоми, нудоти, відсутності енергії тощо,

– зазначає доктор Форд.

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Однакове щодення пробудження не лише забезпечить вас необхідною енергією, але й покращить якість сну. Річ у тім, що протягом дня, коли ви не спите, в організмі накопичується хімічна речовина аденозину. Саме вона визначає почуття сонливості та якість сну. Чим більше перерва між сном, тим більше аденозину, тим краще ви спите. А тривале "відсипання" на вихідних призводить до порушень ритму, тож нічний відпочинок дається з труднощами, а вранці менше енергії.