При 40-часовой рабочей недели, в 2021 году нас ожидает 1994 рабочих часов. Это – значительная часть нашей жизни и только от наших действий зависит, будет ли она комфортной для нас и наших коллег.

Несмотря на то, что пандемия продолжает уменьшать количество работников на офисе, остаются и те, кто преданно ходит на работу. Если это вы – скорее ознакомьтесь с правилами, которые обеспечат здоровые отношения в коллективе, помогут не потерять репутацию перед начальством и повысят производительность.

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Перед выходом на работу



Пища, которую вы берёте с собой на работу, должна иметь нейтральный запах / Фото Pexels

Не используйте духи и дезодоранты с резким запахом. В коллег может быть аллергия или повышенная чувствительность к запахам. В таком случае рабочий день для них превратится в катастрофу. Ваш аромат должен ощущаться в радиусе 20 – 40 сантиметров.

Приготовьте обед, который не выделяет слишком сильных ароматов. Положите в ланчбокс пищу с нейтральным запахом, а любимую рыбу оставьте для домашнего застолья.

Позаботьтесь об одежде. Вы взрослые и имеете право на самовыражение, но то, что вы надели не должно негативно влиять на имидж компании. Кроме этого, неудобная одежда, которая пережимает и ухудшает кровоток – не лучший выбор для полноценного рабочего дня. Помните это, подбирая гардероб.

В начале рабочего дня

Обязательно здоровайтесь. Негромко на весь кабинет, но так, чтобы вас услышали. Если это не уместно, отвечайте коллегам, которые входят в офис, хотя бы кивком головы.

Растрепанные волосы, тушь, которая смазалась и другие дефекты стоит поправить в туалете, а не за компьютером.

Будьте пунктуальны. Придерживайтесь сроков, чтобы вовремя выполнить задачи и избежать переработки, которая приводит к хроническому стрессу.

Как построить идеальные отношения с коллегами



Обязательно здоровайтесь / Фото Pexels

Переведите мобильный телефон на вибрацию или беззвучный режим, если это не ваш личный кабинет.

Длинные личные беседы следует перенести в коридор или комнату для переговоров.

Следите за рабочим столом. Личных предметов на нем должно быть минимум. Плюс обязательный порядок в документах.

Если вы случайно стали свидетелем неприятного разговора коллеги, вы можете аккуратно спросить, нужна ли помощь. Если человек не захочет с вами делиться, не настаивайте.

Что делать в первый рабочий день, чтобы он не стал последним

Аккуратно работайте с рабочей техникой, соблюдая инструкции по эксплуатации. Не ешьте за рабочим столом, чтобы не допустить попадания крошек в клавиатуру.

Спрашивайте разрешения, если хотите что-то взять с чужого рабочего стола и не забывайте возвращать вещи владельцам.

На совещании

Записывайте самое важное / Фото Pexels

Уважайте всех, кто высказывает свое мнение. Старайтесь не проверять при этом смартфон и не обсуждать с коллегами параллельные процессы.

Возьмите с собой блокнот и ручку. Скорее всего, на совещании вы получите новые задачи, которые следует зафиксировать.

Не критикуйте точку зрения коллеги. Не нравится идея? Спокойно скажите об этом: подчеркните сильные стороны, выделите положительные намерения и только потом объясните с чем вы не согласны. Предложите альтернативу или компромисс.

Абсолютно везде и всегда