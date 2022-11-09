Существует 3 научно обоснованных фактора, которые приводят к "вредному стрессу", поэтому их следует держать под контролем. Что нужно знать об ощущениях контроля, предсказуемости и разрядке, читайте в нашем материале.

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3 главные характеристики стресса

Ощущение контроля

Да, нам всегда нужно все контролировать и чувствовать, что мы способны влиять на происходящие вокруг события. Утрата уверенности опрокидывает нас с должности субъекта, кто влияет на обстоятельства, на должность ниже – объекта, то есть того, с кем происходит что-то без учета его воли.

Предсказуемость

Когда ощущение контроля уходит из нашей жизни, оно хватает с собой и предсказуемость, отсутствие которой вызывает тревогу. Конечно, непредсказуемый сюрприз на новый год или на день рождения – это приятная интрига. Но когда речь идет о более масштабных ситуациях, организм начинает беспокоиться, что вызывает невыносимое и очень изнурительное чувство.

Посмотрим на ситуацию с разных сторон. Психолог Богдана Валигура отмечает, что когда организм все контролирует и подразумевает – нам быстро становится скучно. Когда исчезает один из этих факторов – мы чувствуем себя относительно хорошо. А вот при отсутствии сразу двух характеристик человек впадает в состояние стресса, ведь не способен ничего контролировать и не знает, когда это закончится.



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Разрядка

Экспериментально доказано, что даже организму животного, находящегося в состоянии стресса, необходима разрядка. Ученые подтвердили известный принцип, что стресс нужно как-то снимать. На практике это доказали в эксперименте на грызунах, две группы которых подвергали одинаковому количеству стресса. Одна часть крыс имела возможность "согнать стресс" на колесе для бега или с брусочком, который можно погрызть. Результаты подтвердили теорию, так что первая группа имела значительно более низкий уровень риска заболеть язвой и другими связанными со стрессом болезнями.

Как защитить себя от стресса

Чтобы защитить себя от стресса и улучшить состояние, когда вы уже подхватили излишнюю тревогу, помним три правила: акцентируем лишь на том, что мы можем контролировать, планируем каждый свой день, даже выходной, снимаем лишнее напряжение с помощью спорта, творчества или объятий.