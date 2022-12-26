Інколи незалежно від того, який крем для рук ви використовуєте або які продукти вживаєте, на руках можете відчувати свербіж чи помітити лущення. Розповідаємо, як уникнути неприємних відчуттів не лише взимку.

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Як забути про проблеми зі шкірою на руках

Головні поради експертів та дерматологів – використовувати натуральні засоби зволоження, наприклад, алое вера, й уникати ароматизованих лосьйонів, які можуть погіршити й без того сухий стан шкіри.

Додайте алое вера

Гель алое вера є чудовою заміною сироваткам для шкіри, якщо ви шукаєте більш природний підхід. Його легко знайти, він навіть був основним косметичним засобом Клеопатри. Алое вбирає воду й утримує її біля шкіри, як природний зволожувач. Також є природним протизапальним засобом, який допомагає заспокоїти розбиту і пошкоджену шкіру,

– пояснює доктор Казі.

Алое вера багата на вітаміни А, В і С, потужні антиоксиданти, які можуть боротися з вільними радикалами на шкірі, стимулювати вироблення колагену, допомагати розгладжувати дрібні й глибокі зморшки. Це ідеальний варіант гіперзволоження для сухої шкіри рук, що лущиться взимку.



Використовуйте алое, щоб уникнути проблем зі шкірою / Фото Pexels

Уникайте ароматизованих лосьйонів

На перший погляд може здатись, що ароматизовані лосьйони – чудовий варіант для зволоження шкіри. Але якщо ви боретесь зі сухістю шкіри в холодні місяці, це може погіршити проблеми, ускладнивши загоєння шкіри. Тим, у кого тріскає шкіра рук, слід триматись якомога далі від ароматизованих лосьйонів.

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"Я б рекомендувала уникати ароматизованих лосьйонів, оскільки аромат може викликати реакцію у людей з чутливою шкірою і погіршити існуючі шкірні проблеми на здоровій шкірі", – резюмує експертка.